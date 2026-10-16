Davis: Ferrer, addio Spagna alla fine del 2026

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Coppa Davis, Ferrer non sarà più il capitano della Spagna dalla fine del 2026

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La Spagna perderà alla fine di questa stagione il suo capitano di Coppa Davis. David Ferrer ha infatti comunicato alla Federazione che lascerà l'incarico con un anno di anticipo dopo le Finals di Bologna. "I motivi di questa decisione sono unicamente personali e rispondono al desiderio di poter iniziare una nuova tappa", ha detto l'ex numero 3 del mondo

David Ferrer lascerà il suo incarico di Capitano della Spagna di Coppa Davis al termine di questa stagione. Lo ha comunicato la Federazione iberica con una nota. "David Ferrer ha comunicato la sua volontà di rinunciare all'anno di contratto rimastogli, lasciando così la guida della Nazionale Spagnola di Tennis alla fine di questa stagione 2026 per iniziare una nuova tappa professionale nella sua carriera", si legge. Questo invece il saluto di Ferrer, che cercherà di conquistare l'Insalatiera d'argento a Bologna a fine novembre per il miglior congedo possibile: "I motivi di questa decisione sono unicamente personali e rispondono al desiderio di poter iniziare una nuova tappa. D’ora in avanti, sono unicamente motivato ed entusiasta di poter guidare la squadra spagnola verso un’altra Insalatiera. Abbiamo davanti una sfida molto bella a Bologna, dove, come sempre, solo loro, i giocatori, torneranno a essere i veri protagonisti". Lo scorso anno la Spagna perse in finale con l'Italia. 

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