Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Coppa Davis, Marc Lopez nuovo capitano Spagna dal 2027

coppa davis
X - RFET

La Spagna avrà un nuovo capitano di Coppa Davis a partire dal 2027: si tratta di Marc López, che prende così il posto di David Ferrer, che aveva annunciato la sua dipartita al termine delle Finals di novembre a Bologna. Lopez, 42 anni e grande ex doppista, collabora attualmente con Jasmine Paolini

Marc López sarà il nuovo capitano della Nazionale Spagnola di Tennis a partire dal 1° gennaio 2027. Lo ha comunicato Real Federación Española de Tenis con una nota. Il 42enne di Barcellona guiderà la squadra per le prossime tre stagioni, fino al 2029, in sostituzione dell'attuale selezionatore David Ferrer, che lascerà l'incarico alla fine di quest'anno. Lopez continuerà a svolgere le funzioni di assistente tecnico di David Ferrer nella Final 8 di Coppa Davis, che si disputerà dal 24 al 29 novembre a Bologna, ruolo che ricopre dal Qualifier del 2025. Lo spagnolo si è ritirato dal tennis professionistico a maggio 2022 come uno dei migliori doppisti spagnoli di tutti i tempi, arrivando a essere campione di un Grande Slam e olimpico, vincitore del Masters e raggiungendo il numero 3 del ranking mondiale. López dallo scorso agosto ha ripreso anche la collaborazione con Jasmine Paolini, con cui aveva già lavorato tra aprile e luglio 2025. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Stop Cinà al primo turno: Munar vince in 2 set

atp bruxelles

Dopo aver superato le qualificazioni il palermitano si ferma al primo turno, battuto in due set...

Svitolina annuncia la separazione da Monfils

Tennis

La tennista ucraina ha annunciato sui social la separazione dal marito dopo 5 anni di matrimonio....

Da Lione ad Almaty: 5 tornei LIVE su Sky Sport

Tennis

Il circuito maschile torna in Europa dopo l'Asian swing: si riparte con tre tornei Atp 250,...

Musetti-Arnaldi e non solo: il programma su Sky

Tennis

All'Atp 250 di Lione è in programma il derby tra Musetti e Arnaldi. In campo anche Sonego contro...

Tabellone Lione: Cobolli e altri 4 italiani al via

Tennis

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 250 di Lione con cinque italiani: Cobolli attende uno tra...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS