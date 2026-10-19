La Spagna avrà un nuovo capitano di Coppa Davis a partire dal 2027: si tratta di Marc López, che prende così il posto di David Ferrer, che aveva annunciato la sua dipartita al termine delle Finals di novembre a Bologna. Lopez, 42 anni e grande ex doppista, collabora attualmente con Jasmine Paolini

Marc López sarà il nuovo capitano della Nazionale Spagnola di Tennis a partire dal 1° gennaio 2027. Lo ha comunicato Real Federación Española de Tenis con una nota. Il 42enne di Barcellona guiderà la squadra per le prossime tre stagioni, fino al 2029, in sostituzione dell'attuale selezionatore David Ferrer, che lascerà l'incarico alla fine di quest'anno. Lopez continuerà a svolgere le funzioni di assistente tecnico di David Ferrer nella Final 8 di Coppa Davis, che si disputerà dal 24 al 29 novembre a Bologna, ruolo che ricopre dal Qualifier del 2025. Lo spagnolo si è ritirato dal tennis professionistico a maggio 2022 come uno dei migliori doppisti spagnoli di tutti i tempi, arrivando a essere campione di un Grande Slam e olimpico, vincitore del Masters e raggiungendo il numero 3 del ranking mondiale. López dallo scorso agosto ha ripreso anche la collaborazione con Jasmine Paolini, con cui aveva già lavorato tra aprile e luglio 2025.