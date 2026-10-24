Difficile esordio a Tokyo per Jasmine Paolini che affronterà Naomi Osaka, testa di serie numero 7 del tabellone. Tra le due c'è un solo precedente che risale al Wta 1000 di Miami dello scorso anno. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 ottobre
Difficile esordio all'orizzonte per Jasmine Paolini al Wta 500 di Tokyo. La toscana, unica italiana al via nel torneo giapponese, se la vedrà con l'idolo di casa Naomi Osaka, n. 7 del seeding. Tra le due c'è un solo precedente che risale al Wta 1000 di Miami dello scorso anno, in cui vinse Paolini in tre set. Jasmine è inserita nella parte bassa del tabellone e nei quarti di finale potrebbe incrociare Maja Chwalinska, n. 2 del seeding. Al via c'è anche la n. 1 al mondo Elena Rybakina che entrerà in gioco al secondo turno contro Maria Sakkari o una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.
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Wta Tokyo, i potenziali quarti di finale
- [1] Rybakina (Kaz) vs [5] Mertens (Bel)
- [4] Bencic (Sui) vs [6] Cirstea (Rou)
- [8] Eala (Phi) vs [3] Shnaider
- [7] Osaka (Jpn) vs [2] Chwalinska (Pol)
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Il possibile cammino di Paolini
- 1° turno: Osaka
- 2° turno: Pohankova/Q
- Quarti: Chwalinska/Wang Xin.
- Semifinale: Shnaider/Eala/Bartunkova
- Finale: Rybakina/Bencic/Mertens/Cirstea