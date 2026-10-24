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Wta Tokyo, il tabellone: Paolini-Osaka al primo turno

Tennis

Difficile esordio a Tokyo per Jasmine Paolini che affronterà Naomi Osaka, testa di serie numero 7 del tabellone. Tra le due c'è un solo precedente che risale al Wta 1000 di Miami dello scorso anno. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 ottobre

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Difficile esordio all'orizzonte per Jasmine Paolini al Wta 500 di Tokyo. La toscana, unica italiana al via nel torneo giapponese, se la vedrà con l'idolo di casa Naomi Osaka, n. 7 del seeding. Tra le due c'è un solo precedente che risale al Wta 1000 di Miami dello scorso anno, in cui vinse Paolini in tre set. Jasmine è inserita nella parte bassa del tabellone e nei quarti di finale potrebbe incrociare Maja Chwalinska, n. 2 del seeding. Al via c'è anche la n. 1 al mondo Elena Rybakina che entrerà in gioco al secondo turno contro Maria Sakkari o una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

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Wta Tokyo, i potenziali quarti di finale

  • [1] Rybakina (Kaz) vs [5] Mertens (Bel)
  • [4] Bencic (Sui) vs [6] Cirstea (Rou)
  • [8] Eala (Phi) vs [3] Shnaider
  • [7] Osaka (Jpn) vs [2] Chwalinska (Pol)

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Il possibile cammino di Paolini

  • 1° turno: Osaka
  • 2° turno: Pohankova/Q
  • Quarti: Chwalinska/Wang Xin.
  • Semifinale: Shnaider/Eala/Bartunkova
  • Finale: Rybakina/Bencic/Mertens/Cirstea

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