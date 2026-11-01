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Ferrero nuovo allenatore di Shelton: l'indiscrezione del Times

Tennis

Secondo quanto riportato dal Times, lo spagnolo sarà il nuovo coach di Ben Shelton e affiancherà papà Bryan nel suo team. L’ufficialità è attesa per il 9 novembre, data in cui Ferrero annuncerà il nome del suo nuovo allievo, come aveva già anticipato nei giorni scorsi

Juan Carlos Ferrero al fianco di Ben Shelton. È questa la nuova collaborazione che potrebbe prendere forma nel circuito in vista della stagione 2027, secondo quanto anticipato dal Times. Stando al tabloid britannico, l’ex allenatore di Carlos Alcaraz sarebbe pronto a entrare nello staff del tennista statunitense, attualmente numero 4 del mondo, affiancando Bryan Shelton, padre di Ben e suo attuale coach. Nei giorni scorsi Ferrero aveva annunciato che il prossimo 9 novembre svelerà il nome del suo nuovo allievo. Per conoscere l’identità del giocatore bisognerà quindi attendere ancora una settimana, quando potrebbe arrivare la conferma dell’indiscrezione. Classe 2002, Shelton ha conquistato finora sette titoli in carriera. Il più prestigioso è arrivato la scorsa estate, con il trionfo al Masters 1000 di Montreal. A New York, invece, ha raggiunto la prima finale Slam della sua carriera agli US Open. Per lui, inoltre, è in programma la seconda partecipazione consecutiva alle ATP Finals.

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