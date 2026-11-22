Alcaraz-Zverev in finale alle Atp Finals: il montepremi e quanto vale il titoloatp finals
La finale delle Atp Finals tra Sascha Zverev e Carlos Alcaraz (ore 18, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) mette in palio il "jackpot": chi vince lo farà da campione imbattuto e incasserà un assegno record da 5,17 milioni di dollari
È un "jackpot" da record quello che vedono all'orizzonte Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, avversari nella finale delle Atp Finals. Chi conquisterà il titolo di maestro, infatti, lo farà da campione imbattuto e incasserà il premio massimo possibile: 5.171.000 dollari. Si tratta del premio più alto mai assegnato in un torneo Atp, 100 mila dollari in più rispetto a quanto ricevuto da Jannik Sinner un anno fa. Questo è frutto dell'aumento del prize money da 15,5 a 15,75 milioni di dollari, con un aumento medio del 2% su tutti i premi. Il finalista, invece, dovrà "consolarsi" con un assegno da 2.759.000 dollari.
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Quanto hanno guadagnato i giocatori alle Finals
Atp Finals, il montepremi turno per turno
- Campione imbattuto: 5.171.000 $
- Vittoria in finale: 2.412.000 $
- Vittoria in semifinale: 1.206.000 $
- Vittoria in ogni match del girone: 405.000 $
- Quota di partecipazione: 338.000 $
- Riserva (Alternate): 156.000 $