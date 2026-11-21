Zverev-Medvedev oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Sascha Zverev sfida Daniil Medvedev per la 23esima volta in carriera: in palio un posto in finale alle Atp Finals contro Carlos Alcaraz. Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Zverev-Medvedev
in evidenza
Zverev è diventato il primo uomo dal 1991 a raggiungere più volte le semifinali alle Atp Finals senza perdere set nel round robin. Il tedesco c'era già riuscito nel 2024, anno in cui perse in semifinale contro Taylor Fritz
Il fastidio alla caviglia di Zverev
Nel match contro Fils c'è stato un piccolo spavento per Zverev che, in un allungo verso sinistra, ha accusato un fastidio alla caviglia. Il tedesco ha poi spiegato in conferenza stampa che questo è un problema con cui dovrà convivere fino a fine carriera. "Ogni tanto succede - ha detto - Farò il possibile per essere pronto sabato"
Medvedev: "Sento di poter ancora migliorare"
Due vittorie e una sconfitta, invece, per Daniil Medvedev che ha chiuso il gruppo Lendl al secondo posto, alle spalle di Carlos Alcaraz. Decisivo per il russo il successo nello "spareggio" di ieri contro Frances Tiafoe
Il cammino di Medvedev
- RR: vs Cobolli 7-6, 6-3
- RR: vs Alcaraz 2-6, 4-6
- RR: vs Tiafoe 6-3, 6-4
Zverev si presenta in semifinale dopo aver vinto il gruppo McEnroe da imbattuto. Tre successi in altrettante partite, senza set persi e senza aver mai perso la battuta
Il cammino di Zverev
- RR: vs Jodar 6-4, 6-4
- RR: vs Shelton 6-2, 7-6
- RR: vs Fils 6-4, 7-6
Il quarto confronto a Torino
Zverev e Medvedev si sono incrociati cinque volte alle Atp Finals: tre di questi match si sono giocati a Torino. Sascha ha vinto solo una volta, ma la più importante: la finale del 2021, chiusa con un doppio 6-4
Zverev-Medvedev, tutti i precedenti
- 2025 - Parigi (QF): Zverev b. Medvedev 2-6, 6-3, 7-6
- 2025 - Pechino (QF): Medvedev b. Zverev 6-3, 6-3
- 2025 - Halle (SF): Medvedev b. Zverev 7-6, 6-7, 6-4
- 2024 - Australian Open (SF): Medvedev b. Zverev 5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3
- 2023 - Atp Finals (RR): Medvedev b. Zverev 7-6, 6-4
- 2023 - Pechino (SF): Medvedev b. Zverev 6-4, 6-3
- 2023 - Cincinnati (R16): Zverev b. Medvedev 6-4, 5-7, 6-4
- 2023 - Roma (R16): Medvedev b. Zverev 6-2, 7-6
- 2023 - Monte-Carlo (R16): Medvedev b. Zverev 3-6, 7-5, 7-6
- 2023 - Indian Wells (R16): Medvedev b. Zverev 6-7, 7-6, 7-5
- 2021 - Atp Finals (F): Zverev b. Medvedev 6-4, 6-4
- 2021 - Atp Finals (RR): Medvedev b. Zverev 6-3, 6-7, 7-6
- 2021 - Parigi (SF): Medvedev b. Zverev 6-2, 6-2
- 2021 - Atp Cup (SF): Medvedev b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
- 2020 - Atp Finals (RR): Medvedev b. Zverev 6-3, 6-4
- 2020 - Parigi (F): Medvedev b. Zverev 5-7, 6-4, 6-1
- 2019 - Atp Finals (RR): Zverev b. Medvedev 6-4, 7-6
- 2019 - Shanghai (F): Medvede b. Zverev 6-4, 6-1
- 2018 - Canada (R16): Zverev b. Medvedev 6-3, 6-2
- 2018 - Miami (R64): Zverev b. Medvedev 6-4, 1-6, 7-6
- 2017 - Washington (QF): Zverev b. Medvedev 6-2, 6-4
- 2016 - San Pietroburgo (R16): Zverev b. Medvedev 6-3, 7-5
Zverev-Medvedev, atto XXIII
Zverev e Medvedev si sfideranno per la prima volta in stagione, ma sarà complessivamente il 23° confronto in carriera. La prima sfida risale a dieci anni fa, sul cemento di San Pietroburgo. In mezzo tre finali, compresa quella delle Atp Finals 2021 vinta da Zverev. Il bilancio complessivo nei precedenti, però, è 14-8 per Medvedev
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- LIVE - Krawietz/Puetz-Arribage/Olivetti su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 20 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Zverev-Medvedev su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Tennis
Il match è in programma alle 20.30, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Federico Ferrero e commento di Barbara Rossi. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Zverev-Medvedev chiude il programma del sabato alle Atp Finals. La sfida tra ex campioni del torneo mette in palio un posto nella finale di domani contro Carlos Alcaraz