A Torino si assegna il titolo di maestro: di fronte Sascha Zverev, già due volte vincitore alle Finals, e Carlos Alcaraz che vuole conquistare uno dei pochi grandi titoli che mancano nella sua bacheca. Appuntamento alle ore 18, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È il giorno della finale alle Atp Finals di Torino. A sfidarsi per il titolo saranno le prime due teste di serie del tabellone: Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Il tedesco per il tris dopo il 2018 e il 2021, lo spagnolo per il primo trionfo nel torneo dei maestri. Appuntamento alle ore 18, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Paolo Bertolucci.