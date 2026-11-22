Alcaraz-Zverev, dove vedere la finale Atp Finals in tv e streamingatp finals
A Torino si assegna il titolo di maestro: di fronte Sascha Zverev, già due volte vincitore alle Finals, e Carlos Alcaraz che vuole conquistare uno dei pochi grandi titoli che mancano nella sua bacheca. Appuntamento alle ore 18, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
IL VODCAST SULLE FINALS - HL: ALCARAZ-SHELTON - ZVEREV-MEDVEDEV
È il giorno della finale alle Atp Finals di Torino. A sfidarsi per il titolo saranno le prime due teste di serie del tabellone: Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Il tedesco per il tris dopo il 2018 e il 2021, lo spagnolo per il primo trionfo nel torneo dei maestri. Appuntamento alle ore 18, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Paolo Bertolucci.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- ore 11.00 - "Torino Tennis Talks" su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Il Tennis è servito su Sky Sport 24 e Sky Sport Tennis
- ore 14.15 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis
- ore 15 - Finale doppio: Arevalo/Pavic vs Arribage/Olivetti su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Tennis su Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis
- ore 18 - Finale singolare: Alcaraz vs Zverev su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Tennis su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 21 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Alcaraz-Zverev, i precedenti
Alcaraz e Zverev si affronteranno per la seconda volta in stagione dopo la semifinale degli Australian Open, vinta dal murciano dopo una straordinaria battaglia di 5 ore e 30 minuti. Il bilancio nei precedenti è 7-6 per lo spagnolo che non perde con Zverev dalle Atp Finals 2024. Di seguito tutti i confronti
- 2026 - Australian Open (SF): Alcaraz b. Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5
- 2025 - Cincinnati (SF): Alcaraz b. Zverev 6-4, 6-3
- 2024 - Atp Finals (RR): Zverev b. Alcaraz 7-6, 6-4
- 2024 - Roland Garros (F): Alcaraz b. Zverev 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2
- 2024 - Indian Wells (QF): Alcaraz b. Zverev 6-3, 6-1
- 2024 - Australian Open (QF): Zverev b. Alcaraz 6-1, 6-3, 6-7, 6-4
- 2023 - Atp Finals (RR): Zverev b. Alcaraz 6-7, 6-3, 6-4
- 2023 - US Open (QF): Alcaraz b. Zverev 6-3, 6-2, 6-4
- 2023 - Madrid (R16): Alcaraz b. Zverev 6-1, 6-2
- 2022 - Roland Garros (QF): Zverev b. Alcaraz 6-4, 6-4, 4-6, 7-6
- 2022 - Madrid (F): Alcaraz b. Zverev 6-3, 6-1
- 2021 - Vienna (SF): Zverev b. Alcaraz 6-3, 6-3
- 2021 - Acapulco (R32): Zverev b. Alcaraz 6-3, 6-1