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Atp Parigi, Bellucci fuori al 2° turno: Rinderknech vince in due set

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Mattia Bellucci fuori al secondo turno, battuto da Arthur Rinderknech in due set (6-4, 6-1) in poco più di un'ora. Una partita in equilibrio nel primo set, segnata dal break nel decimo game. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Dopo tre vittorie di fila si ferma il cammino di Mattia Bellucci al Masters 1000 di Parigi. Proveniente dalle qualificazioni, il lombardo è stato battuto al secondo turno dal francese Arthur Rinderknech, n. 68 al mondo, con il punteggio di 6-4, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. È stato un match dai due volti perché fino al 4-4 del primo set Bellucci ha giocato alla pari con il suo avversario. Poi, però, ha pagato il passaggio a vuoto nel decimo game, con un paio di errori che hanno portato al break decisivo in favore di Rinderknech. Da quel momento la partita si è messa in discesa per il tennista francese che ha alzato ulteriormente il livello e con un doppio break è salito rapidamente sul 5-0. Bellucci saluta così Parigi, ma lo fa con un nuovo best ranking: virtualmente è n. 61 al mondo, con cinque posizioni guadagnate nel corso della settimana.

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