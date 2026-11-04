Musetti-Zverev LIVE alle 13.30 su Sky Sport Uno

Musetti-Zverev oggi all’Atp Parigi, il risultato in diretta live della partita
Sfida di prestigio al secondo turno del Masters 1000 di Parigi per Lorenzo Musetti che affronta Alexander Zverev, alla prima partita da numero 1 al mondo. Il match sarà in diretta alle 13.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Zverev-Musetti
in evidenza
Musetti: "Zverev? "Sarà un match molto bello"
L’ottimo momento di Musetti
Musetti ha ritrovato un ottimo stato di forma in questo finale di stagione. Campione a Lione, Lorenzo ha vinto sette delle ultime otto partite disputate. L’unico ko di questa serie contro Arthur Fery al secondo turno di Vienna.
Musetti-Hurkacz: gli highlights
L’esordio vincente di Musetti
Musetti arriva dalla vittoria all’esordio contro Hubert Hurkacz, il primo successo del carrarino a Parigi dal 2022. Una partita lottata, risolta da Lorenzo con grande solidità nei momenti chiave.
Tutti i precedenti tra Musetti e Zverev
- 2025 - Vienna (SF): Zverev b. Musetti 6-4, 7-5
- 2025 - Roma (QF): Musetti b. Zverev 7-6, 6-4
- 2024 - Vienna (QF): Musetti b. Zverev 2-6, 7-6, 6-4
- 2024 - Olimpiadi (QF): Musetti b. Zverev 7-5, 7-5
- 2022 - Madrid (R16): Zverev b. Musetti 6-3, 1-0 ret.
Zverev-Musetti, atto VI
Tra Zverev e Musetti ci sono cinque precedenti: il bilancio complessivo è 3-2 per il carrarino che ha vinto tre partite di fila con il tedesco, tra il 2024 e il 2025. L'ultimo confronto risale a un anno fa sul cemento indoor di Vienna: vinse Zverev in due set.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- LIVE: HALYS (Fra) - TIAFOE (Usa)
- non prima delle 13.30: ZVEREV (Ger) - MUSETTI (Ita)
- a seguire: DJOKOVIC (Srb) - HIJIKATA (Aus
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE: BELLUCCI (Ita) - RINDERKNECH (Fra)
- a seguire: VAN ASSCHE (Fra) - TIEN (Usa)
- a seguire: BUSE (Per) - MEDVEDEV
- ore 19: MICHELSEN (Usa) - ALCARAZ (Spa)
- a seguire: FILS (Fra) - MACHAC (Cze)
SKY SPORT MAX (206)
- dalle 17.30: BOLELLI/VAVASSORI - CASH/NAKASHIMA
- a seguire: BERRETTINI (Ita) - HUMBERT (Fra)
Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sfida di prestigio al 2° turno del Masters 1000 di Parigi per Lorenzo Musetti che affronta Alexander Zverev, alla prima partita da numero 1 al mondo