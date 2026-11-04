Musetti: "Mi sono divertito, è una mia rivincita"

Tutta la soddisfazione di Lorenzo Musetti ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria a Parigi sul n. 1 al mondo Sascha Zverev: "Questo risultato sa di rivincita personale dopo una stagione difficile, piena di infortuni che mi hanno condizionato. Oggi mi sono divertito, mi era mancata questa passione che mi fa esprimere il mio miglior tennis". E sulla chiave tattica del match: "Non potevo pensare di vincere la partita tirando più forte: lui è un peso massimo, io sono un peso welter"

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH