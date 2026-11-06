Spazio ai quarti: il programma di oggi su Sky

A Parigi super sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Da non perdere, in ottica Finals, anche il derby americano tra Paul e Shelton. Gli altri quarti di finale sono Ruud-Borges e Van Assche-Hijikata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Quarti di finale in programma al Masters 1000 di Parigi e da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due le partite da non perdere: il derby americano delle 14 tra Ben Shelton e Tommy Paul e la sfida delle 19 tra Taylor Fritz e Carlos Alcaraz. Il motivo è molto semplice ed è legato alle Atp Finals. Per poter sperare di qualificarsi per Torino, infatti, sia Paul che Fritz sono obbligati a vincere i loro rispettivi incontri. In programma anche Ruud-Borges e il match tra il padrone di casa Luca Van Assche (reduce dalla vittoria contro Musetti) e l'australiano Rinky Hijikata (che nel suo percorso ha eliminato Djokovic al 2° turno). Nel circuito Wta, Lucrezia Stefanini affronta Anastasia Zakharova per un posto in semifinale del '250' di Chennai.