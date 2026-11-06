Spazio ai quarti: il programma di oggi su Sky

Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orariatp parigi
A Parigi super sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Da non perdere, in ottica Finals, anche il derby americano tra Paul e Shelton. Gli altri quarti di finale sono Ruud-Borges e Van Assche-Hijikata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quarti di finale in programma al Masters 1000 di Parigi e da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due le partite da non perdere: il derby americano delle 14 tra Ben Shelton e Tommy Paul e la sfida delle 19 tra Taylor Fritz e Carlos Alcaraz. Il motivo è molto semplice ed è legato alle Atp Finals. Per poter sperare di qualificarsi per Torino, infatti, sia Paul che Fritz sono obbligati a vincere i loro rispettivi incontri. In programma anche Ruud-Borges e il match tra il padrone di casa Luca Van Assche (reduce dalla vittoria contro Musetti) e l'australiano Rinky Hijikata (che nel suo percorso ha eliminato Djokovic al 2° turno). Nel circuito Wta, Lucrezia Stefanini affronta Anastasia Zakharova per un posto in semifinale del '250' di Chennai.
classifica
Race Atp, ancora 2 posti a disposizione
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO
- ore 14 - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS
- ore 14 - Atp Parigi: Shelton (Usa) vs Paul (Usa)
- a seguire - Atp Parigi: Van Assche (Fra) vs Hijikata (Aus)
- ore 18.45 - Studio Tennis
- ore 19 - Atp Parigi: Fritz (Usa) vs Alcaraz (Spa)
- non prima delle 20.30 - Atp Parigi: Ruud (Nor) vs Borges (Por)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 14 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 16.30 - Wta Chennai: Zakharova vs STEFANINI (Ita)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.