"Darren è stato una parte incredibilmente importante del mio percorso – ha detto Sinner nel comunicato con cui ufficializza la fine del rapporto professionale col coach australiano -. Insieme a Simone e a tutto il team abbiamo raggiunto traguardi che sognavo mentre crescevo. Vincere cinque titoli del Grande Slam e raggiungere insieme il numero 1 del mondo sono risultati che conserverò per sempre, ma ciò che conta altrettanto è il rapporto che abbiamo costruito lungo il cammino. Voglio ringraziare Darren per la fiducia che ha avuto in me, per la sua onestà e per la sua dedizione. Mi ha aiutato a crescere sia come giocatore sia come persona e i suoi insegnamenti resteranno con me per tutta la mia carriera. Abbiamo condiviso tantissimi momenti speciali negli ultimi cinque anni e, anche se la nostra collaborazione tecnica sta per concludersi, la nostra amicizia continuerà".