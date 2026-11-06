Dopo il 'passaggio di consegne' avvenuto nei giorni scorsi a Monte-Carlo, adesso è ufficiale: Jannik Sinner cambia super coach, da Darren Cahill a Magnus Norman che da inizio dicembre lavorerà al fianco di Simone Vagnozzi. Sinner ha voluto salutare Cahill con un emozionante video sui social: "Sei stato molto più di un allenatore, quello che sono come persona e come tennista lo devo a te". Di seguito news e reazioni in tempo reale
E ora Magnus Norman, chi è il nuovo supercoach di Sinner
Nel VIDEO Paolo Aghemo ci spiega chi è il nuovo allenatore di Jannk
Sinner-Cahill, una storia (vincente) iniziata nel 2022
Sinner-Norman, Pescosolido: "Una scelta interessante, che non mi sorprende"
Stefano Pescosolido, che ha condiviso con lo svedese anni nel circuito Atp, spiega su Sky Sport Insider perché l'ingresso di Magnus Norman nel team di Jannik Sinner è una scelta logica e 'conservativa'.
Il Norman pacato perfetto per SinnerVai al contenuto
Il profilo di Magnus Norman e cosa pensa di Sinner
Vi raccontiamo la storia di questo svedese, classe 1976 ed ex numero 2 al mondo. Una carriera, quella di Norman, che da giocatore si è conclusa a soli 27 anni con le vittorie a Roma, in Coppa Davis e anche una finale del Roland Garros. Da qui la scelta di diventare allenatore, con la collaborazione storica con Stan Wawrinka (che si è ritirato quest'anno), arricchita da ben tre titoli Slam. Qui tutto quello che c'è da sapere...
Chi è Magnus Norman e quell'aneddoto con Sinner nel 2024Vai al contenuto
Cahill: "Lavorare con Jannik è stato un privilegio speciale"
"Lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio speciale - ha dichiarato Darren Cahill -. È un giovane straordinario e un campione umile e dedito, di cui siamo tutti incredibilmente orgogliosi. Fiducia, onestà e convinzione funzionano soltanto quando vengono ricambiate da entrambe le parti, e questo è sempre stato uno dei punti di forza di Jannik come atleta. È anche il motivo per cui allenare una persona come lui è un’esperienza così memorabile. Voglio ringraziare Jannik, l’intero team e tutti i tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana. Auguro al team nient’altro che continui successi negli anni a venire".
Sinner e Cahill concluderanno la collaborazione a fine 2026
"Darren è stato una parte incredibilmente importante del mio percorso – ha detto Sinner nel comunicato con cui ufficializza la fine del rapporto professionale col coach australiano -. Insieme a Simone e a tutto il team abbiamo raggiunto traguardi che sognavo mentre crescevo. Vincere cinque titoli del Grande Slam e raggiungere insieme il numero 1 del mondo sono risultati che conserverò per sempre, ma ciò che conta altrettanto è il rapporto che abbiamo costruito lungo il cammino. Voglio ringraziare Darren per la fiducia che ha avuto in me, per la sua onestà e per la sua dedizione. Mi ha aiutato a crescere sia come giocatore sia come persona e i suoi insegnamenti resteranno con me per tutta la mia carriera. Abbiamo condiviso tantissimi momenti speciali negli ultimi cinque anni e, anche se la nostra collaborazione tecnica sta per concludersi, la nostra amicizia continuerà".
Sinner annuncia l’arrivo di Norman
Nella nota stampa con cui ufficializza la separazione da Darren Cahill, Jannik Sinner annuncia anche l’ingresso di “Magnus Norman, allenatore svedese ed ex numero 2 del mondo, nel team tecnico dall’inizio del prossimo mese, lavorando al fianco di Simone Vagnozzi”.
Sinner a Cahill: "Chi sono, come giocatore e come persona, lo devo a te"
"Mi mancherà alzare lo sguardo dopo un punto importante e vederti nel mio box. Questa stagione non è finita nel modo in cui volevamo, ma non cambia ciò che abbiamo fatto. O cosa significano questi anni per me. Alla tua famiglia: grazie per aver condiviso Darren con noi. So il sacrificio che è stato e non lo do per scontato. Gran parte di chi sono, come giocatore e come persona, lo devo a te. Di queste cinque stagioni non dimenticherò un solo giorno. Grazie amico, per tutto. È stato un privilegio".
Sinner a Cahill: "Mi hai insegnato che il tennis è importante ma non è tutto"
"Abbiamo vissuto tanto insieme. Mi avevi detto che ti saresti fermato dopo il 2025. E in qualche modo, sembrava non riuscissi a sbarazzarmi di te... Quello che ricorderò di più non sono i trofei ma quello che c'è intorno: le lunghe ore sul campo di allenamento, i voli, le cene, le risate. Anche i giorni in cui tutto sembrava pesante. Tu eri lì. Sempre. Ho sempre saputo di essere in buone mani. Con te, eravamo più di una squadra. Mi hai insegnato molto, che il tennis è importante, ma non è tutto; che essere un buon giocatore inizia con l'essere una brava persona. E che le cose complicate possono essere semplici. Spero di aver insegnato qualcosa anche a te. Magari... come colpire una pallina da golf!"
Sinner a Cahill: "Dal 2002 sei stato più di un allenatore, un amico"
"Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un ragazzo italiano pieno di domande - inizia così il messaggio di Sinner a Cahill - . Non mi hai mai dato tutte le risposte, mi hai semplicemente aiutato a trovarle. Sei entrato come uno dei miei allenatori e velocemente sei diventato molto di più: qualcuno a cui potevo credere, qualcuno di cui fidarmi. Un amico".
Il saluto di Jannik Sinner a Cahill
Con un emozionante video postato sul suo profilo Instagram Jannik Sinner ha ufficializzato la fine della collaborazione con Darren Cahill. "Thank you, Darren", il testo del post. Ma nel video c'è molto di più, parole cariche d'affetto quelle pronunciate da un commosso Sinner.