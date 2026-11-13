Il G8 del tennis si sfida a Torino: otto campioni e una sola certezza

C'è chi ha aspettato una vita per arrivare in cima, chi ha bruciato le tappe e chi ha trasformato il tennis in uno spettacolo. Da Zverev ad Alcaraz, da Medvedev a Cobolli: le Atp Finals di Torino riuniscono otto personalità diversissime, accomunate soltanto dal talento e dalla capacità di non somigliare a nessun altro