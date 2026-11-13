Cobolli verso le Atp Finals: "Spero di portare in alto il nome di Sinner". VIDEOa sky sport
Le parole di Flavio Cobolli a Sky Sport in vista delle Atp Finals: "È stata una grande stagione. Ho già sentito un grande calore del pubblico: spero di ripagare questa fiducia". Sul debutto con Medvedev: "Sarà complicatissimo". Infine, un messaggio per Sinner: "Spero di portare in alto il suo nome perché avrebbe meritato di essere qui con me". Il torneo è in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre
Flavio Cobolli si prepara a giocare le Atp Finals di Torino, in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre. E per il romano è impossibile nascondere l'emozione: "Spero di portare in alto il nome di Jannik perché avrebbe meritato di essere qui con me - ha detto in esclusiva a Sky Sport -. È stata una grande stagione e spero di far divertire tutti quelli che verranno a vedermi e a sostenermi. Ho già sentito un grande calore del pubblico: spero di ripagare questa fiducia". Nel suo girone c'è il numero 3 al mondo Carlos Alcaraz, con cui Flavio si è allenato nella giornata di venerdì 13 novembre: "Credo che non sarà una sfida facile (sorride, ndr). Mi giocherò le mie carte, sono fiducioso del tennis che sto esprimendo a Torino. È un campo che mi piace e ho tutte le carte in regola per fare un buon torneo. Sono davvero felice di essere qui e di godermi questa settimana".
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Cobolli, allenamento di lusso a Torino con Alcaraz
"Contro Medvedev sarà complicato, ma spero di esaltarmi con il pubblico"
Alcaraz sì, ma testa al debutto, in programma contro Daniil Medvedev lunedì 16 novembre alle ore 20.30: "L'esordio sarà complicatissimo, lui è molto in forma e dà fastidio un po' a tutti. È la superficie che predilige, dovrò stare molto attento, partire forte e senza timori. Con l'aiuto del pubblico potrò fare una grande partita. Speriamo di esaltarci tutti insieme". Infine, sul poter rappresentare l'Italia in questo torneo: "Per me vale tutto. Essere parte di questo grande movimento è qualcosa di magnifico, siamo tanti ragazzi e spero di portare il mio carattere, il mio tennis e il vero Flavio in questa settimana. Faccio un in bocca a lupo a tutti gli altri ragazzi, ma spero di essere io il più fortunato".