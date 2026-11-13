Le parole di Flavio Cobolli a Sky Sport in vista delle Atp Finals: "È stata una grande stagione. Ho già sentito un grande calore del pubblico: spero di ripagare questa fiducia". Sul debutto con Medvedev: "Sarà complicatissimo". Infine, un messaggio per Sinner: "Spero di portare in alto il suo nome perché avrebbe meritato di essere qui con me". Il torneo è in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre

Flavio Cobolli si prepara a giocare le Atp Finals di Torino, in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre. E per il romano è impossibile nascondere l'emozione: "Spero di portare in alto il nome di Jannik perché avrebbe meritato di essere qui con me - ha detto in esclusiva a Sky Sport -. È stata una grande stagione e spero di far divertire tutti quelli che verranno a vedermi e a sostenermi. Ho già sentito un grande calore del pubblico: spero di ripagare questa fiducia". Nel suo girone c'è il numero 3 al mondo Carlos Alcaraz, con cui Flavio si è allenato nella giornata di venerdì 13 novembre: "Credo che non sarà una sfida facile (sorride, ndr). Mi giocherò le mie carte, sono fiducioso del tennis che sto esprimendo a Torino. È un campo che mi piace e ho tutte le carte in regola per fare un buon torneo. Sono davvero felice di essere qui e di godermi questa settimana".