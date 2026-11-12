E' stato definito il calendario e gli orari delle prime due giornate delle Atp Finals 2026 alla Inalpi Arena di Torino: apre il sipario domenica pomeriggio il n.1 Zverev con Jodar, mentre è atteso per lunedì sera il debutto di Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev. Guarda il calendario con il programma e gli orari. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre

ATP FINALS, I GIRONI