Atp Finals, lunedì Cobolli-Medvedev: programma e orari delle prime giornate
E' stato definito il calendario e gli orari delle prime due giornate delle Atp Finals 2026 alla Inalpi Arena di Torino: apre il sipario domenica pomeriggio il n.1 Zverev con Jodar, mentre è atteso per lunedì sera il debutto di Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev. Guarda il calendario con il programma e gli orari. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre
- ore 11.30: Heliovaara/Patten - Luz/Matos
- non prima delle 14: Zverev-Jodar
- ore 18: Arevalo/Pavic - Arribage/Olivetti
- non prima delle 20.30: Shelton-Fils
- ore 11.30: BOLELLI/VAVASSORI - Granollers/Zeballos
- non prima delle 14: Alcaraz-Tiafoe
- ore 18: Krawietz/Puetz - Harrison/Skupski
- non prima delle 20.30: COBOLLI - Medvedev
- Su Sky Sport tutti i match di singolare e di doppio live, con una copertura editoriale completa: da domenica 15 a domenica 22 novembre, oltre 12 ore di diretta al giorno, dalle 11 alle 23, per vivere ogni sfida, ogni emozione e tutti i momenti decisivi dell'evento che assegna l'ultimo grande titolo dell'anno.