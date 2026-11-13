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Sinner, primo VIDEO su TikTok: "Vi mostrerò il dietro le quinte, grazie dell'affetto"

sui social

Jannik Sinner ha pubblicato il suo primo video su TikTok. "Hi TikTok, it's Jannik...". Comincia così il messaggio lanciato dall'attuale numero 2 del mondo ai suoi tifosi: "Grazie per l'affetto che mi avete mostrato fino a qui, anche se non avevo ancora pubblicato nulla. Vorrei mostrarvi il dietro le quinte dentro e fuori dal campo". Guarda il VIDEO di Sinner

SINNER: "MI SONO OPERATO DI TONSILLE"

Jannik Sinner ha pubblicato il suo primo video su TikTok. L'attuale n.2 del mondo, che aveva aperto il profilo lo scorso anno, ha infatti postato sulla celebre piattaforma social un messaggio ai suoi tifosi: "Ciao, sono Jannik. Grazie per l'incredibile affetto che mi avete mostrato, nonostante non avessi ancora postato nulla. Penso che ora sia il momento di cominciare. Vi mostrerò il dietro le quinte, dentro e fuori dal campo. Fatemi sapere cosa vorreste vedere. Scrivetemelo nei commenti". Sinner vantava 90mila followers su TikTok al momento della pubblicazione, numeri ovviamente destinati a crescere esponenzialmente nei prossimi giorni. 

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