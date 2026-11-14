Al via l'ultimo torneo dell'anno: in campo i migliori 8 sia del singolare maschile che di doppio con oltre 12 ore di diretta al giorno. Da non perdere l'appuntamento con il nuovo podcast 'Torino Tennis Talks': si parte sabato alle 19.45 con un'edizione speciale dall'Istituto di Candiolo insieme ad Alessandro Del Piero, il direttore di Sky Sport Federico Ferri, Renzo Furlan e Raffaella Reggi. Le Atp Finals sono in diretta su Sky e in streaming su NOW
Manca ormai pochissimo all'inizio delle Nitto ATP Finals 2026, il torneo che, da domenica 15 novembre, porterà all'Inalpi Arena di Torino gli otto migliori giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio per l'ultimo grande appuntamento del tennis maschile internazionale. L'intero torneo sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la copertura completa di tutti i match di singolare e doppio. Oltre 12 ore di diretta al giorno, dalle 11 alle 23, per vivere ogni sfida, ogni emozione e tutti i momenti decisivi dell'evento che assegna l'ultimo grande titolo dell'anno. Flavio Cobolli, alla sua prima partecipazione al torneo, è stato inserito nel Gruppo Ivan Lendl insieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Nel Gruppo John McEnroe sono invece presenti il numero 1 del mondo Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, anche loro protagonisti a Torino, sono stati sorteggiati nel Gruppo Mark Woodforde con Christian Harrison/Neal Skupski, Marcel Granollers/Horacio Zeballos e Kevin Krawietz/Tim Puetz.
Leggi anche
Atp Finals al via: tutto quello che c'è da sapere
La squadra di Sky Sport
Sky Sport proporrà una copertura editoriale completa del torneo, con tutti i match in diretta su Sky Sport Tennis, canale di riferimento dell'evento, e gli incontri più importanti trasmessi anche su Sky Sport Uno. Nella squadra editoriale Sky Sport anche Fabio Fognini, in qualità di special guest, affiancato dai talent di Sky Sport Tennis: Flavia Pennetta, Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Fabio Colangelo. La programmazione sarà arricchita da studi pre e post-partita in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, affidati a Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Dal campo, Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da vicino protagonisti, retroscena e curiosità della manifestazione. Su Sky Sport 24 tornerà inoltre l'appuntamento quotidiano con Il tennis è servito, condotto da Dalila Setti, che accompagnerà il pubblico attraverso i temi e gli approfondimenti della giornata insieme a ospiti d’eccezione. In chiusura, ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, porterà gli spettatori dietro le quinte del torneo con immagini esclusive, interviste e contenuti inediti.
Vedi anche
Atp Finals, tutte le novità su Sky
Il vodcast "Torino Tennis Talks"
Tra le novità dell'edizione il nuovo vodcast quotidiano di Sky Sport: Torino Tennis Talks. Il progetto prenderà il via con una puntata speciale sabato 14 novembre alle 19.45 su Sky Sport Tennis. Dall'Istituto di Candiolo, a sostegno dell'iniziativa “Un ace per la ricerca”, l'edizione vedrà la partecipazione straordinaria di Alessandro Del Piero, affiancato da Federico Ferri, Direttore responsabile Sky Sport, e dai talent di Sky Sport Tennis: Renzo Furlan e Raffaella Reggi. Dal 15 al 22 novembre, il vodcast, in collaborazione con Intesa San Paolo, diventerà un appuntamento fisso in diretta ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. Alla guida del racconto sarà Dalila Setti, che approfondirà quotidianamente storie, protagonisti e temi legati alle Finals, dentro e fuori dal campo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.
La programmazione delle Nitto ATP Finals 2026 su Sky e in streaming su NOW
Domenica 15 novembre
- ore 10 - Torino Tennis Talk su Sky Sport 24
- ore 11 - Studio Atp Finals su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 11.30 - Heliovaara/Pattern vs Matos/Luz su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 14 - Zverev vs Jodar su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 18 - Pavic/Arevalo vs Olivetti/Arribage su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Shelton vs Fils su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Lunedì 16 novembre
- ore 10 - Torino Tennis Talk su Sky Sport 24
- ore 11.15 - Studio Atp Finals su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 11.30 - Zeballos/Granollers vs BOLELLI/VAVASSORI su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14 - Alcaraz vs Tiafoe su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 18 - Skupski/Harrison vs Puetz/Krawietz su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Medvedev vs COBOLLI su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Martedì 17 novembre
- ore 10 - Torino Tennis Talk su Sky Sport 24
- ore 11.15 - Studio Atp Finals su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 11.30 - Round robin: doppio su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14 - Round robin: singolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 18 - Round robin: doppio su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Roun robin: singolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Mercoledì 18 novembre
- ore 10 - Torino Tennis Talk su Sky Sport 24
- ore 11.15 - Studio Atp Finals su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 11.30 - Round robin: doppio su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14 - Round robin: singolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 18 - Round robin: doppio su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Roun robin: singolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Giovedì 19 novembre
- ore 10 - Torino Tennis Talk su Sky Sport 24
- ore 11.15 - Studio Atp Finals su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 11.30 - Round robin: doppio su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14 - Round robin: singolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 18 - Round robin: doppio su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Roun robin: singolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Venerdì 20 novembre
- ore 10 - Torino Tennis Talk su Sky Sport 24
- ore 11.15 - Studio Atp Finals su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 11.30 - Round robin: doppio su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14 - Round robin: singolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 18 - Round robin: doppio su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Roun robin: singolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Sabato 21 novembre
- ore 10 - Torino Tennis Talk su Sky Sport 24
- ore 11.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport 24 e Sky Sport Tennis
- ore 12 - Semifinali doppio su Sky Sport Tennis
- ore 13.30 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 14 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 14.30 - Semifinali singolare su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 18 - Semifinali: doppio su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - Semifinali: singolare su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Tennis
Domenica 22 novembre
- ore 11 - Torino Tennis Talk su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Il tennis è servito su Sky Sport 24 e Sky Sport Tennis
- ore 14.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 15 - Finale: doppio su Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 18 - Finale: singolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis