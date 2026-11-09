Domenica 15 novembre a Torino inizieranno le Atp Finals e la copertura su Sky sarà completa: oltre 12 ore di diretta al giorno (dalle 11 alle 23), l'ingresso di Fabio Fognini come special guest e il vodcast "Torino Tennis Talks", che debutterà sabato 14 dall'Istituto di Candiolo. Alessandro Del Piero sarà l'ospite d'eccezione insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri e ai talent tennis di Sky. Qui tutte le novità per non perdersi nulla I QUALIFICATI ALLE ATP FINALS

Il grande spettacolo del tennis mondiale in diretta su Sky e in streaming su NOW con le Nitto ATP Finals, l'atto conclusivo della stagione, in programma alla Inalpi Arena di Torino. Su Sky Sport tutti i match di singolare e di doppio live, con una copertura editoriale completa: da domenica 15 a domenica 22 novembre, oltre 12 ore di diretta al giorno, dalle 11 alle 23, per vivere ogni sfida, ogni emozione e tutti i momenti decisivi dell'evento che assegna l'ultimo grande titolo dell'anno.

Fabio Fognini entra nella squadra Sky Sport Tennis Tra le novità di questa edizione, la partecipazione straordinaria di Fabio Fognini, che entrerà a far parte della squadra Sky Sport Tennis in qualità di special guest. Ad affiancarlo, la squadra talent composta da Flavia Pennetta, Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Fabio Colangelo, per accompagnare il racconto con analisi, approfondimenti e commenti esclusivi. In telecronaca si alterneranno le voci di Luca Boschetto, Federico Ferrero e Pietro Nicolodi.

Come seguire le Atp Finals su Sky Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come "campo centrale" e i match più importanti in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Nitto ATP Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. A raccontare il torneo da bordo campo ci saranno gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo, che seguiranno da vicino protagonisti, sfide e curiosità delle Finals. Su Sky Sport 24 torna invece ogni giorno all'ora di pranzo Il tennis è servito, con Dalila Setti, per introdurre i temi principali della giornata insieme a ospiti d'eccezione. A chiudere la giornata, ATP Finals The Insider, l'appuntamento curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, che porterà il pubblico dietro le quinte del torneo, attraverso immagini e interviste esclusive, alla scoperta degli aspetti più curiosi e interessanti delle Finals.

Debutta il vodcast "Torino Tennis Talks" Tra le novità di quest'anno debutta anche "Torino Tennis Talks", il vodcast quotidiano realizzato da Sky Sport in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che accompagnerà il pubblico per tutta la durata del torneo. Il progetto si aprirà con una puntata speciale, in onda sabato 14 novembre dall'Istituto di Candiolo, a sostegno dell'iniziativa "Un ace per la ricerca". Ospite d'eccezione sarà Alessandro Del Piero che, insieme a Federico Ferri, Direttore responsabile Sky Sport, e ai talent di Sky Sport Tennis, approfondirà il tema dei grandi eventi sportivi, con Torino e il tennis al centro della conversazione. Da domenica 15 a domenica 22 novembre, Torino Tennis Talks diventerà poi un appuntamento quotidiano: in onda ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. A guidare il racconto sarà Dalila Setti, che ogni giorno analizzerà temi, storie e protagonisti delle Nitto ATP Finals, offrendo approfondimenti e spunti su quanto accade dentro e fuori dal campo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.