L'affetto del pubblico, il premio Giulio Onesti al tennis italiano ritirato con il presidente della Fitp Angelo Binaghi e il capitano della nazionale Volandri, la celebrazione dei numeri 1 da parte dell'Atp e il messaggio al pubblico: "Lavoro per la prossima stagione, voi divertitevi perché questo torneo è speciale". Le foto più belle del dietro le quinte con l'abbraccio a Flavio Cobolli, il nostro rappresentante a Torino e la stretta di mano con Rafa Jodar

ZVEREV-JODAR LIVE - I VIDEO DI SINNER A TORINO