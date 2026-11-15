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Sinner oggi alle Finals: il premio Onesti, il boato, l'abbraccio a Cobolli. FOTO e VIDEO

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L'affetto del pubblico, il premio Giulio Onesti al tennis italiano ritirato con il presidente della Fitp Angelo Binaghi e il capitano della nazionale Volandri, la celebrazione dei numeri 1 da parte dell'Atp e il messaggio al pubblico: "Lavoro per la prossima stagione, voi divertitevi perché questo torneo è speciale". Le foto più belle del dietro le quinte con l'abbraccio a Flavio Cobolli, il nostro rappresentante a Torino e la stretta di mano con Rafa Jodar

ZVEREV-JODAR LIVE - I VIDEO DI SINNER A TORINO

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