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Wta Finals, Errani/Paolini in finale nel doppio: battute Guo/Mladenovic

Tennis

Un'altra straordinaria prestazione di Sara Errani e Jasmine Paolini che battono Guo/Mladenovic per 6-3, 6-4 e diventano la prima coppia italiana di sempre in finale alle Wta Finals. Stasera (secondo match dalle 21, in diretta su Sky Sport Arena) la sfida per il titolo con Siniakova/Townsend

ANDREEVA-SVITOLINA IN FINALE NEL SINGOLARE

Sara Errani e Jasmine Paolini continuano a incantare alle WTA Finals di Indian Wells. Le azzurre conquistano la finale del doppio, diventando la prima coppia italiana nella storia a raggiungere questo traguardo nel Masters di fine anno. Decisivo il successo su Hanyu Guo e Kristina Mladenovic, terze teste di serie, battute con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 15 minuti. Un'altra prestazione convincente per Errani e Paolini, che centrano così l'ottava vittoria consecutiva tra il torneo di Tokyo e le Finals. Sono stati due set dall'andamento differente: il primo indirizzato già nelle fasi iniziali, con due break consecutivi messi a segno a partire dall'1-1. Nel secondo, invece, le italiane sono protagoniste di una straordinaria rimonta: sotto 1-4, hanno infilato una serie di cinque game consecutivi.

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In finale contro Siniakova/Townsend

Errani e Paolini arrivano così alla finale di Indian Wells da imbattute: sarà la 16esima di coppia, la seconda dell'anno dopo Tokyo e Miami. E proprio come al Wta 1000 di Miami, le avversarie per il titolo saranno Katerina Siniakova e Taylor Townsend che nella prima semifinale hanno superato Dabrowski/Stefani in due set. Sarà il remake della sfida disputata pochi giorni fa nel round robin, vinta in rimonta dalle azzurre. L'appuntamento è per stasera, secondo match dalle 21 (dopo la finale del singolare Svitolina-Andreeva), in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Wta Finals

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