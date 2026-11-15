Sara Errani e Jasmine Paolini continuano a incantare alle WTA Finals di Indian Wells . Le azzurre conquistano la finale del doppio, diventando la prima coppia italiana nella storia a raggiungere questo traguardo nel Masters di fine anno. Decisivo il successo su Hanyu Guo e Kristina Mladenovic, terze teste di serie, battute con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 15 minuti. Un'altra prestazione convincente per Errani e Paolini, che centrano così l'ottava vittoria consecutiva tra il torneo di Tokyo e le Finals. Sono stati due set dall'andamento differente : il primo indirizzato già nelle fasi iniziali, con due break consecutivi messi a segno a partire dall'1-1. Nel secondo, invece, le italiane sono protagoniste di una straordinaria rimonta : sotto 1-4, hanno infilato una serie di cinque game consecutivi.

In finale contro Siniakova/Townsend

Errani e Paolini arrivano così alla finale di Indian Wells da imbattute: sarà la 16esima di coppia, la seconda dell'anno dopo Tokyo e Miami. E proprio come al Wta 1000 di Miami, le avversarie per il titolo saranno Katerina Siniakova e Taylor Townsend che nella prima semifinale hanno superato Dabrowski/Stefani in due set. Sarà il remake della sfida disputata pochi giorni fa nel round robin, vinta in rimonta dalle azzurre. L'appuntamento è per stasera, secondo match dalle 21 (dopo la finale del singolare Svitolina-Andreeva), in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.