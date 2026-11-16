Mirra Andreeva e la difficile età dei prodigi

All’età di diciannove anni la russa ha vinto le Wta Finals senza perdere un set dopo il Roland-Garros della primavera scorsa. Ma il suo successo più complicato è stato imparare a convivere con le aspettative, con la rabbia e la paura di non essere all'altezza. La ragazza che sfasciava le racchette e che ripeteva alla sua allenatrice di non sentirsi una campionessa ha cominciato a perdonarsi gli errori. Il prossimo obiettivo è prendere la patente