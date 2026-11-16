Alcaraz: "Vittoria importante che mi dà energia"

Carlos Alcaraz sorride dopo il netto successo su Tiafoe al debutto alle Atp Finals di Torino: "Sono contento perché ero preparato a una lotta fisica, sono stato concentrato fin da subito su ogni punto e sono felice. E' una vittoria che mi dà energia e mi consente di recuperare. Amo l'Italia e Torino, giocare qui è sempre speciale". Guarda il VIDEO con l'intervista

HIGHLIGHTS: BOLELLI/VAVASSORI - ALCARAZ-TIAFOE - IL VODCAST SULLE FINALS