Anche l’allenatore della Juve presente al match delle Atp Finals tra l’azzurro e Tiafoe: "Cobolli è un calciatore mancato -le parole a Sky di Spalletti- Era a Trigoria ad allenarsi, me lo ricordo. So che ha partecipato a questi allenamenti per diventare anche un calciatore, è un atleta nato e poteva riuscire in qualsiasi sport". Su Sinner: "Assenza ingombrantissima ma ha dato un impulso fondamentale". Nel VIDEO l’intervista realizzata di Angelo Mangiante a Spalletti

COBOLLI-TIAFOE LIVE