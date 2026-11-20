Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno salutato le Atp Finals con una sconfitta, la terza in altrettante partite all'interno del round robin. Quella però contro i tedeschi Krawietz/Puetz è stata l'ultima sfida giocata insieme dai due giocatori italiani, che si separeranno a fine anno. Per la precisione, i due avrebbero dovuto giocare insieme la Coppa Davis, ma nella giornata di giovedì 19 novembre il capitano azzurro Filippo Volandri ha deciso di convocare Matteo Berrettini al posto di Simone Bolelli. Una notizia che il 41enne ha commentato così in conferenza stampa: "Ovviamente sono dispiaciuto, ma allo stesso tempo sono consapevole che ci sono tanti altri ragazzi forti che si meritano il posto. Siamo veramente in tanti e ci sono solo cinque posti disponibili. Questa volta è toccato a me. Non l'ho presa male, è una cosa che ci può stare. Sono molto sereno. Ho parlato con Volandri, che mi ha spiegato la sua idea. C'è la delusione di non poter giocare con i ragazzi, ma fa tutto parte del gioco".

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