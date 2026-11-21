Sabato di tennis imperdibile e tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . All'Inalpi Arena di Torino si scende in campo con le semifinali delle Atp Finals . Si comincia alle ore 14.30 con la sfida tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton . I due si affronteranno per la seconda volta nel mese di novembre, dopo la finale del Masters 1000 di Parigi vinta dallo spagnolo lo scorso 8 novembre. Saranno ancora da monitorare le condizioni di Alcaraz, che nella sfida contro Cobolli non ha però accusato nessun tipo di problema alla coscia sinistra. Alle 20.30, invece, toccherà al numero 1 al mondo Alexander Zverev che se la vedrà contro Daniil Medvedev . Parliamo della 23^ sfida a livello Atp tra i due, che non si affrontano dai quarti di finale di Parigi dello scorso anno (in cui a vincere fu Zverev in tre set). Al momento, il russo guida i precedenti per 14-8. Nel doppio ad affrontarsi nelle semifinali saranno Arevalo/Pavic-Harrison/Skupski alle 12 e Krawietz/Puetz-Arribage/Olivetti alle 18.

Come seguire le Atp Finals su Sky Sport

Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come "campo centrale" e i match più importanti in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Nitto ATP Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. A raccontare il torneo da bordo campo ci saranno gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo, che seguiranno da vicino protagonisti, sfide e curiosità delle Finals. Su Sky Sport 24 torna invece ogni giorno all'ora di pranzo Il tennis è servito, con Dalila Setti, per introdurre i temi principali della giornata insieme a ospiti d'eccezione. A chiudere la giornata, ATP Finals The Insider, l'appuntamento curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, che porterà il pubblico dietro le quinte del torneo, attraverso immagini e interviste esclusive, alla scoperta degli aspetti più curiosi e interessanti delle Finals. Tra le novità di quest'anno debutta anche "Torino Tennis Talks", il vodcast quotidiano realizzato da Sky Sport in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che accompagnerà il pubblico per tutta la durata del torneo. Un appuntamento quotidiano, in onda ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. A guidare il racconto sarà Dalila Setti, che ogni giorno analizzerà temi, storie e protagonisti delle Nitto ATP Finals, offrendo approfondimenti e spunti su quanto accade dentro e fuori dal campo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al liveblog di tutte le partite.