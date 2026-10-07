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Atp Masters 1000 Shanghai, il tabellone e tutti i risultati

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Sette italiani protagonisti al Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 ottobre. Buona la prima per Berrettini, in campo anche Cinà e Bellucci. Le teste di serie entreranno in gioco da venerdì. Di seguito il tabellone completo e tutti i risultati fino alla finale

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BEIJING, CHINA - OCTOBER 06: Novak Djokovic of Serbia poses with the trophy during the medal ceremony after winning the Men's Singles final match against Alex De Minaur of Australia on day seven of China Open at the National Tennis Center on October 06, 2026 in Beijing, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

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