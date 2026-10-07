Sette italiani protagonisti al Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 ottobre. Buona la prima per Berrettini, in campo anche Cinà e Bellucci. Le teste di serie entreranno in gioco da venerdì. Di seguito il tabellone completo e tutti i risultati fino alla finale
- [1] Zverev (Ger) bye
- [WC] Wu (Chn) vs [LL] Zheng (Usa)
- Halys (Fra) vs [Q] Wong (Hkg)
- [27] Blockx (Bel) bye
- [19] Bublik (Kaz) bye
- [WC] Zhang (Chn) vs Machac (Cze)
- Kovacevic (Usa) vs BERRETTINI (Ita) 7-6, 1-6, 4-6
- [16] Nakashima (Usa) bye
- [9] De Minaur (Aus) bye
- Molcan (Svk) vs [Q] CINA' (Ita)
- Trungelliti (Arg) vs [Q] Sakamoto (Jpn)
- [23] Rublev bye
- [26] Khachanov bye
- Fery (Gbr) vs Cilic (Cro)
- Mannarino (Fra) vs [Q] Basilashvili (Geo) 6-3, 2-2 rit.
- [6] COBOLLI (Ita) bye
- [3] Shelton (Usa) bye
- [PR] Rune (Den) vs Altmaier (Ger)
- Gea (Fra) vs Faria (Por) 6-7, 6-1, 6-2
- [30] Humbert (Fra) bye
- [21] F. Cerundolo (Arg) bye
- Hijikata (Aus) vs [Q] Safiullin
- [WC] Shimabukuro (Jpn) vs Kecmanovic (Srb) 2-6, 4-6
- [13] Mensik (Cze)
- [10] Djokovic (Srb) bye
- Hurkacz (Pol) vs Duckworth (Aus)
- [Q] BELLUCCI (Ita) vs [WC] Zhou (Chn)
- [24] MUSETTI (Ita) bye
- [25] Davidovich Fokina (Esp) bye
- Munar (Esp) vs Brooksby (Usa)
- Hanfmann (Ger) vs Majchrzak (Pol)
- [7] Tiafoe (Usa) bye
- [8] FIls (Fra) bye
- [Q] Kotov vs Griekspoor (Ned)
- Van de Zandschulp (Ned) vs Merida (Esp)
- [31] Michelsen (Usa) bye
- [22] Lehecka (Cze) bye
- Borges (Por) vs Diaz Acosta (Arg)
- Tirante (Arg) vs Medjedovic (Srb)
- [12] Jodar (Esp) bye
- [14] Tien (Usa) bye
- Marozsan (Hun) vs Svajda (Usa)
- Van Assche (Fra) vs [WC] Bu (Chn)
- [20] Ruud (Nor) bye
- [29] Tabilo (Chi) bye
- Navone (Arg) vs Carreno Busta (Esp)
- Ugo Carabelli (Arg) vs [Q] Simakin
- [4] Auger Aliassime (Can) bye
- [5] Medvedev bye
- Landaluce (Esp) vs Struff (Ger)
- Norrie (Gbr) vs [Q] Svrcina (Cze)
- [28] Etcheverry (Arg) bye
- [18] DARDERI (Ita) bye
- [Q] Coppejans (Bel) vs Tsitsipas (Gre)
- [Q] Tomic (Aus) vs ARNALDI (Ita)
- [11] Fritz (Usa) bye
- [15] Paul (Usa) bye
- Vallejo (Par) vs Royer (Fra)
- Giron (Usa) vs Baez (Arg)
- [17] Vacherot (Mon) bye
- [32] Buse (Per) bye
- Kopriva (Cze) vs Bergs (Bel)
- J.M. Cerundolo (Arg) vs [Q] Mejia (Col)
- [2] Alcaraz (Esp) bye
- P1: [1] Zverev (Ger) vs Wu/Zheng
- P2: Halys/Wong vs [27] Blockx (Bel)
- P3: [19] Bublik (Kaz) vs Zhang/Machac
- P4: BERRETTINI vs [16] Nakashima (Usa)
- P5: [9] De Minaur (Aus) vs Molcan/CINA'
- P6: Trungelliti/Sakamoto vs [23] Rublev
- P7: [26] Khachanov vs Fery/Cilic
- P8: Mannarino vs [6] COBOLLI (Ita)
- P9: [3] Shelton (Usa) vs Rune/Altmaier
- P10: Gea vs [30] Humbert (Fra)
- P11: [21] F. Cerundolo (Arg) vs Hijikata/Safiullin
- P12: Kecmanovic vs [13] Mensik (Cze)
- P13: [10] Djokovic (Srb) vs Hurkacz/Duckworth
- P14: BELLUCCI/Zhou vs [24] MUSETTI (Ita)
- P15: [25] Davidovich Fokina (Esp) vs Munar/Brooksby
- P16: Hanfmann/Majchrzak vs [7] Tiafoe (Usa)
- P17: [8] Fils (Fra) vs Kotov/Griekspoor
- P18: Van de Zandschulp/Merida vs [31] Michelsen (Usa)
- P19: [22] Lehecka (Cze) vs Borges/Diaz Acosta
- P20: Tirante/Medjedovic vs [12] Jodar (Esp)
- P21: [14] Tien (Usa) vs Marozsan/Svajda
- P22: Van Assche/Bu vs [20] Ruud (Nor)
- P23: [29] Tabilo (Chi) vs Navone/Carreno Busta
- P24: Ugo Carabelli/SImakin vs [4] Auger-Aliassime (Can)
- P25: [5] Medvedev vs Landaluce/Struff
- P26: Norrie/Svrcina vs [28] Etcheverry (Arg)
- P27: [18] DARDERI (Ita) vs Coppejans/Tsitsipas
- P28: Tomic/ARNALDI vs [11] Fritz (Usa)
- P29: [15] Paul (Usa) vs Vallejo/Royer
- P30: Giron/Baez vs [17] Vacherot (Mon)
- P31: [32] Buse (Per) vs Kopriva/Bergs
- P32: J.M. Cerundolo/Mejia vs [2] Alcaraz (Esp)
- R1: Vincente P1 vs Vincente P2
- R2: Vincente P3 vs Vincente P4
- R3: Vincente P5 vs Vincente P6
- R4: Vincente P7 vs Vincente P8
- R5: Vincente P9 vs Vincente P10
- R6: Vincente P11 vs Vincente P12
- R7: Vincente P13 vs Vincente P14
- R8: Vincente P15 vs Vincente P16
- R9: Vincente P17 vs Vincente P18
- R10: Vincente P19 vs Vincente P20
- R11: Vincente P21 vs Vincente P22
- R12: Vincente P23 vs Vincente P24
- R13: Vincente P25 vs Vincente P26
- R14: Vincente P27 vs Vincente P28
- R15: Vincente P29 vs Vincente P30
- R16: Vincente P31 vs Vincente P32
- O1: Vincente R1 vs Vincente R2
- O2: Vincente R3 vs Vincente R4
- O3: Vincente R5 vs Vincente R6
- O4: Vincente R7 vs Vincente R8
- O5: Vincente R9 vs Vincente R10
- O6: Vincente R11 vs Vincente R12
- O7: Vincente R13 vs Vincente R14
- O8: Vincente R15 vs Vincente R16
- QF1: Vincente O1 vs Vincente O2
- QF2: Vincente O3 vs Vincente O4
- QF3: Vincente O5 vs Vincente O6
- QF4: Vincente O7 vs Vincente O8
- SF1: Vincente QF1 vs Vincente QF2
- SF2: Vincente QF3 vs Vincente QF4
- Vincente SF1 vs Vincente SF2