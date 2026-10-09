Atp Shanghai, Djokovic subito ko: Hurkacz vince in due set. HIGHLIGHTSatp shanghai
Novak Djokovic esce di scena al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, battuto in due set da Hubert Hurkacz. Un match segnato dalle difficoltà fisiche del serbo che non è riuscito a fare partita alla pari con il polacco, tornato in Cina dopo tre anni di assenza. Nel VIDEO gli highlights dell'incontro. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il post Pechino è amaro per Novak Djokovic. Fresco vincitore del China Open, il serbo è uscito di scena all'esordio al Masters 1000 di Shanghai, battuto da Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 28 minuti. Una serata da dimenticare per Djokovic, che a Shanghai è diventato il tennista con più partecipazioni nei Masters 1000 (140, superato il precedente record di Feliciano Lopez). A festeggiare, però, è Hurkacz che dopo il titolo a Shanghai nel 2023 non aveva disputato il torneo cinese negli anni successivi per problemi fisici. Il polacco ha giocato una partita di grande qualità con 32 vincenti e l'82% di punti vinti con la prima, ma hanno inciso anche le difficoltà fisiche di Djokovic. Nole è apparso in affanno e, dopo il break subito nel decimo game del primo set, è uscito dalla partita nel secondo parziale. Per Hurkacz è la prima vittoria in carriera contro il serbo, ma anche la prima vittoria stagionale contro un top 10.