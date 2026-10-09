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Atp Shanghai, Djokovic subito ko: Hurkacz vince in due set. HIGHLIGHTS

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Novak Djokovic esce di scena al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, battuto in due set da Hubert Hurkacz. Un match segnato dalle difficoltà fisiche del serbo che non è riuscito a fare partita alla pari con il polacco, tornato in Cina dopo tre anni di assenza. Nel VIDEO gli highlights dell'incontro. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Il post Pechino è amaro per Novak Djokovic. Fresco vincitore del China Open, il serbo è uscito di scena all'esordio al Masters 1000 di Shanghai, battuto da Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 28 minuti. Una serata da dimenticare per Djokovic, che a Shanghai è diventato il tennista con più partecipazioni nei Masters 1000 (140, superato il precedente record di Feliciano Lopez). A festeggiare, però, è Hurkacz che dopo il titolo a Shanghai nel 2023 non aveva disputato il torneo cinese negli anni successivi per problemi fisici. Il polacco ha giocato una partita di grande qualità con 32 vincenti e l'82% di punti vinti con la prima, ma hanno inciso anche le difficoltà fisiche di Djokovic. Nole è apparso in affanno e, dopo il break subito nel decimo game del primo set, è uscito dalla partita nel secondo parziale. Per Hurkacz è la prima vittoria in carriera contro il serbo, ma anche la prima vittoria stagionale contro un top 10. 

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