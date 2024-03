In Florida si riparte dalla finale vinta un anno fa da Medvedev su Sinner che all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens ha disputato due finali. Guidano l'albo d'oro Djokovic e Agassi con sei trionfi a testa. Il Masters 1000 di Miami è in diretta da mercoledì 20 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW

