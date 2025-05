Introduzione

Sinner si prepara al ritorno in campo dopo 3 mesi di stop e lo farà in casa, al Foro Italico. Una storia al Masters 1000 di Roma iniziata nelle pre-qualificazioni 2019 con la memorabile sfida sul Pietrangeli contro Lorenzo Musetti. Poi grandi sfide (come quella con Nadal sul Centrale e un quarto di finale nel 2022) e qualche delusione, come il forfait dello scorso anno per infortunio. Anno per anno ripercorriamo la storia a Roma di Sinner. Gli Internazionali d'Italia 2025 saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 maggio

