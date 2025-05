E' il grande giorno di Sinner agli Internazionali d'Italia. Archiviato il sorteggio, Jannik si presenterà davanti alla stampa per la conferenza alle ore 16, poi sul Centrale la celebrazione delle vittorie azzurre in Davis e BJK Cup, infine alle 19 l'allenamento con Lehecka, il primo davanti al pubblico dopo la sospensione. Aggiornamenti in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, sul nostro liveblog la cronaca del Sinner-day

ATP ROMA, IL TABELLONE