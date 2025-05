Effettuato il sorteggio del tabellone del Wta Roma. Jasmine Paolini, numero 5 del mondo, farà il suo debutto al 2° turno contro la vincente di Sun-Pedone ed è nella parte della tre volte campionessa al Foro, la polacca Iga Swiatek. Ben 10 le azzurre già nel main-draw. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 maggio

Sorteggiato il tabellone femminile degli Internazionali d'Italia. Nella suggestiva cornice della Fontana di Trevi, la n°6 del seeding Jasmine Paolini è stata inserita nella parte bassa insieme alla tre volte campionessa Iga Swiatek. Sono ben 10 le italiane al via del Masters 1000 di Roma, in attesa delle qualificazioni. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 maggio.