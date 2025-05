Sorteggiato il tabellone maschile degli Internazionali d'Italia. La testa di serie n°1 Jannik Sinner nella parte alta insieme a Fritz (evitato Alcaraz), possibili quarti con Ruud o Berrettini: al 2° turno possibile derby con Cinà. Musetti finisce dalla parte di Zverev. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 maggio

Gli Internazionali d'Italia entrano nel vivo con il sorteggio che è stato effettuato oggi a Roma. Al Foro Italico attesa spasmodica per il ritorno di Jannik Sinner dopo i 3 mesi di stop per il caso clostebol: la testa di serie n°1 del seeding, dopo il bye del 1° turno, se la vedrà con il vincente di Navone-Cinà ed è nella parte di tabellone occupata da Taylor Fritz: evitato dunque Carlos Alcaraz sino alla eventuale finale. Sono ben 13 gli italiani al via del Masters 1000 di Roma, in attesa delle qualificazioni. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 maggio.