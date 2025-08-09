Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

Giocare a tennis sulla sabbia si può: l’incredibile storia del Torneo Tenis Playa

Giovanni Mazzola

Giovanni Mazzola

©Ansa

Il torneo è nato nel 1971 e no, non è beach tennis, ma vero e proprio tennis. A dettare gli orari delle partite e l'organizzazione è il mare, padrone del campo. All'ultima edizione hanno partecipato anche Dominic Thiem e Richard Gasquet e di anno in anno la competizione diventa sempre più popolare

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ