Non lo dirà mai il CT Blengini, ma può dirsi soddisfatto. L'Italia ha pescato le avversarie più abbordabili. La Polonia di Vital Heynen, è campione in carica ma non ha la qualità di quella straodinaria squadra che quattro anni realizzò un vero miracolo sportivo. La Serbia è un'avversaria più tosta, lo dimostra il successo sulla Russia nella prima fase. E' una nazionale che conosciamo a memoria perchè imbottita di giocatori che militano nel campionato italiano. Uno su tutti, l'opposto Alexander Atanasjevic fresco vincitore dello scudetto con Perugia. Senza dimenticare chi li allena, un certo Nikola Grbic per anni uno migliori palleggiatori del mondo, la cui carriera è stata indissolubilmente legata al nostro paese. Da brividi l'altro girone con la Russia che rimane la favorita al titolo, nonostante abbia perso già due volte, gli Stati Uniti che nelle grandi manifestazioni danno sempre il meglio, e soprattutto il Brasile campione olimpico in carica.

Il calendario delle Final Six

Come detto, il primo impegno per l'Italia è in programma il 26 settembre contro la Serbia (ore 21.15), mentre il 28 ci sarà la Polonia. Il primo match dell'altro raggruppamento, invece, è quello tra Brasile e Russia.

Pool J

26/09/2018 ITALIA - SERBIA alle 21.15

27/09/2018 POLONIA - SERBIA alle 20.30

28/09/2018 ITALIA - POLONIA alle 21.15

Pool I

26/09/2018 BRASILE - RUSSIA alle 17

27/09/2018 USA - RUSSIA alle 17

28/09/2018 BRASILE - USA alle 17