La pallavolista azzurra aveva raccontato la delusione dell’argento al Mondiale di Giappone in un’intervista al Corriere della Sera: "Mi sono ripresa grazie alla mia fidanzata che mi ha consigliato di prendere il lato positivo delle sconfitte". Svelando al mondo la sua omosessualità. “Per noi non cambia proprio nulla”, era stato il commento della compagna di Nazionale e di Club, Cristina Chirichella. Per spiegare che il gesto dell’amica di campo e di vita, è una cosa normale e che il mondo dello sport è pronto ad accettare, non discutere e, soprattutto, a non discriminare.