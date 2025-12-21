La pallavolista di Pinerolo e della nazionale italiana ha denunciato sui social quanto accaduto durante la partita di A1 tra la sua squadra e Macerata. "Non avevo mai vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere. C'è una linea sottile tra tifo e mancanza di rispetto che ieri è stata superata più volte. E quando a pagarne il prezzo non è solo l'atleta ma anche la famiglia sugli spalti allora il problema non è sportivo ma umano. Il silenzio davanti a certi comportamenti non è più un'opzione" ascolta articolo

"Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa". Inizia così il duro post sui social di Adhu Malual, pallavolista della Monviso Pinerolo e della nazionale italiana. Nella serata di sabato, durante la partita di Serie A1 contro Macerata, la 25enne è stata presa di mira da una parte del pubblico di casa, ricevendo insulti personali e attacchi rivolti anche alla sua famiglia presente sugli spalti. Malual ha denunciato l'episodio sui social, sottolinenando come il silenzio non sia più un'opzione davanti a certi comportamenti.

Il post integrale di Malual "Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa. In 12 anni di carriera non avevo mai assistito né vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere da parte del pubblico che dovrebbe sostenere la propria squadra. Si può sbagliare. Fa parte del gioco, fa parte del lavoro, fa parte dell’essere umani. Quello che non fa parte di questo sport sono insulti, fischi costanti, offese personali e sì commenti razzisti, rivolti non solo a me ma anche ai miei familiari sugli spalti. Dal primo punto all’ultimo. Non per spronare. Non per sostenere. Solo per colpire. Sono fiera di essere italiana. Sono fiera di giocare in uno dei campionati più forti al mondo. Sono fiera di indossare la maglia azzurra, perché l’amore che provo per questo Paese, che è la mia casa, è indescrivibile. E non permetterò a nessuno di metterlo in discussione. I momenti no esistono per tutti, in qualsiasi ambito. C’è una linea sottile tra il tifo e la mancanza di rispetto. Ieri sera quella linea è stata superata più volte. E quando a pagarne il prezzo non è solo l’atleta in campo, ma anche la squadra e la sua famiglia sugli spalti, allora il problema non è sportivo. È umano. Io continuerò a fare il mio lavoro. Con dignità. Con professionalità. Con rispetto per questo sport. Ma una cosa va detta chiaramente: il silenzio, davanti a certi comportamenti, non è più un’opzione. Ringrazio la società per il supporto dimostrato, e i tifosi che riconoscono il mio impegno e comprendono il momento delicato".

