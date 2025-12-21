Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Volley, Perugia in finale al Mondiale del Club: battuti i brasiliani del Volei

Volley

La Sir Sicoma Monini Perugia ha vinto la semifinale del Mondiale per club battendo 3-0 (25-15, 25-16, 25-21) i brasiliani del Volei Renata. Stasera, dalle 22.30 italiane, la squadra umbra affronterà per il titolo i giapponesi dell'Osaka Bluteon, già battuti al tie break nel girone di qualificazione

ascolta articolo

Per la terza volta negli ultimi quattro anni, Perugia si giocherà la  finale del Mondiale per Club. La Sir Sicoma Monini non ha lasciato scampo ai brasiliani del Vôlei Renata aggiudicandosi la semifinale con un secco 3-0 (25-15, 25-16, 25-21). Nell'ultimo atto del torneo ci sarà la sfida, alle 22.30 italiane, contro i giapponesi dell'Osaka Bluteon, vincitori per 3-0 contro i polacchi dello Aluron CMC Warta Zawiercie, e capaci di raggiungere il traguardo storico di essere il primo club nipponico in una finale del Mondiale per Club. Una sfida che si è già vista nelle qualificazioni e che è terminata con la vittoria degli umbri soltanto al tie-break.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Volley: Altre Notizie

Volley, Perugia è in finale al Mondiale per Club

Volley

La Sir Sicoma Monini Perugia ha vinto la semifinale del Mondiale per club battendo 3-0 (25-15,...

Scandicci è campione del mondo: Conegliano ko 3-1

Volley

La squadra di Gaspari conquista il Mondiale per Club per la prima volta nella sua storia,...

Conegliano-Scandicci, finale italiana al Mondiale

Volley

Le venete battono in rimonta l'Osacco Sao Cristovao Saudade e raggiungono Scandicci nella finale...

Champions volley maschile, c'è Perugia-Lvi Praga

guida tv

Dopo la vittoria di Civitanova contro Montpellier, prosegue la Champions League maschile di...

Champions League femminile, la 2^ giornata su Sky

Volley

La seconda giornata della Champions League femminile di pallavolo è iniziata con la vittoria di...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS