Volley, Perugia è in finale al Mondiale per Club

Per la terza volta negli ultimi quattro anni, Perugia si giocherà la finale del Mondiale per Club. La Sir Sicoma Monini non ha lasciato scampo ai brasiliani del Vôlei Renata aggiudicandosi la semifinale con un secco 3-0 (25-15, 25-16, 25-21). Nell'ultimo atto del torneo ci sarà la sfida, alle 22.30 italiane, contro i giapponesi dell'Osaka Bluteon, vincitori per 3-0 contro i polacchi dello Aluron CMC Warta Zawiercie, e capaci di raggiungere il traguardo storico di essere il primo club nipponico in una finale del Mondiale per Club. Una sfida che si è già vista nelle qualificazioni e che è terminata con la vittoria degli umbri soltanto al tie-break.