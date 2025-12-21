Mondiale per Club, Perugia-Osaka 2-0 LIVE

L'Italia della pallavolo può festeggiare l'ennesimo titolo del 2025. Dopo quello conquistato da Scandicci contro Conegliano una settimana fa, Perugia ha l'occasione di vincere il suo terzo Mondiale per Club. Avversari i giapponesi dell'Osaka Bluteton, già affrontati e battuti (con fatica) nel girone iniziale. Primi due set vinti agilmente da Perugia, sempre avanti nel corso dei due parziali e trainati dagli scatenati Semeniuk e Ben Tara