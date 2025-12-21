Mondiale per Club, Perugia-Osaka 2-0 LIVE

L'Italia della pallavolo può festeggiare l'ennesimo titolo del 2025. Dopo quello conquistato da Scandicci contro Conegliano una settimana fa, Perugia ha l'occasione di vincere il suo terzo Mondiale per Club. Avversari i giapponesi dell'Osaka Bluteton, già affrontati e battuti (con fatica) nel girone iniziale. Primi due set vinti agilmente da Perugia, sempre avanti nel corso dei due parziali e trainati dagli scatenati Semeniuk e Ben Tara
PERUGIA-OSAKA 2-0 LIVE (25-20, 25-21)
3° SET - Brutto errore in attacco di Perugia e Osaka è avanti 16-12
3° SET - Nishida male in battuta, Osaka resta avanti 13-11
3° SET - Da Brizard a Peng, Osaka è sopra 13-10
3° SET - Diagonale di Semeniuk con tocco del muro, Perugia insegue 12-10
3° SET - Pasticcio in ricezione di Perugia, Lopez chiude facilmente il punto a rete (12-9)
3° SET - Nishida trova il tocco del muro avversario in una situazione complessa, Osaka ancora avanti 11-9
3° SET - Ace di Plotnytskyi! Perugia è tornata a contatto (10-9) e obbliga Osaka al timeout
3° SET - Ben Tara e Loser cancellano ancora Lopez, Perugia si riavvicina sul 10-8
3° SET - Sbaglia Kai in battuta, Osaka resta avanti 10-7
3° SET - Pallonetto di Kai, Osaka avanti 10-6
3° SET - Nishida sbaglia, altro punticino rosicchiato da Perugia (9-6)
3° SET - La certezza di Perugia è Ben Tara. La parallela trova impreparato il libero Yamamoto (9-5 Osaka)
3° SET - Brizard libera Lopez, Osaka allunga ancora 9-4
3° SET - Giannelli tenta la magata sul secondo tocco, ancora un muro di Larry per l'8-4 Osaka!
3° SET - Osaka sta volando sulle ali dei suoi centrali. Larry mette a terra il punto del 7-4
3° SET - Perugia si aggrappa a Ben Tara all'uscita dal timeout (6-4 Osaka)
3° SET - Muro di Larry su Plotnytskyi! Osaka va avanti 6-3 e induce coach Lorenzetti al primo timeout del match per Perugia
3° SET - Come nel secondo set, Nishida improvvisa un attacco a due mani che si rivela vincente. Osaka avanti 5-3
3° SET - Che azione di Osaka! Alzata difficile in bagher per Lopez e stupenda diagonale dalla seconda linea di Nishida (4-2 Osaka)
3° SET - Osaka ancora incisiva in attacco con Peng, Perugia replica con Semeniuk (3-2 per i giapponesi)
3° SET - Semeniuk sblocca Perugia nel parziale. Osaka resta avanti 2-1
3° SET - Muro di Peng. Osaka avanti 2-0
3° SET - Plotnytskyi batte a rete. Primo punto di Osaka
Perugia vince il secondo set 25-21
2° SET - Terzo errore di fila al servizio, stavolta di Brizard. Perugia è a un passo ora dal salire in cima al mondo
2° SET - Primo set point fallito per un errore in battuta (24-21)
2° SET - Nishiyama, altra carta pescata dalla panchina, sbaglia in battuta e regala il set-point a Perugia sul 24-20
2° SET - Ancora una volta il nastro è fortunato per Osaka, sotto 20-23
2° SET - L'uscita dal timeout sorride a Perugia. Diagonale maestosa di Ben Tara per il 23-19
2° SET - Superficiale errore in battuta di Lopez, timeout di Osaka con Perugia avanti 22-19
2° SET - Semeniuk fuori-misura. Osaka si avvicina sul 21-19
2° SET - Ancora una pipe di Kai, che sta avendo un discreto impatto sul match. Perugia guida 21-18
2° SET - Stavolta il primo tempo è di Solé, che sassata! Perugia sul 21-17
2° SET - Primo tempo di Peng, Osaka prova a riportarsi sotto (20-17)
2° SET - Perugia si esalta di in difesa e alla fine non può che chiudere i conti Semeniuk col punto del 20-16
2° SET - Attacco dalla seconda linea del neo-entrato Kai, dentro al posto di Tomita (19-16)
2° SET - Giannelli sbaglia il servizio stavolta, ma Ben Tara sfrutta il tocco a muro di Lopez per garantire ancora un solido vantaggio (19-15)
2° SET - Servizio di Giannelli che mette in crisi la difesa, Ben Tara completa l'opera con la più semplice delle schiacciate. Perugia avanti 18-14
2° SET - Servizio errato di Brizard, Perugia ancora sul +3 (17-14)
2° SET - Chiamato attacco fuori a Ben Tara, che chiede il challenge per un tocco del muro. Non viene però rilevato nulla e Osaka si avvicina (16-14)
2° SET - Punto sul secondo tocco di Brizard, Perugia è avanti 16-13
2° SET - Solé piega il muro di Larry, Perugia guida 16-12
2° SET - Buon primo tempo di Peng, Osaka prova a mantenersi a contatto (15-12)
2° SET - Semeniuk inarrestabile, Perugia vola 15-11
2° SET - Brutta alzata per Nishida, che se la cava attaccando a due mani e trovando il mani-out (14-11 Perugia)
2° SET - Nishida batte fuori e poi non riesce a trovare le dita del muro a tre di Perugia, ora avanti 14-10
2° SET - La rete spinge di là il debole colpo di Lopez. Pizzico di fortuna per Osaka, comunque sotto 12-10
2° SET - Semeniuk è ancora il più caldo in casa Perugia (12-9)
2° SET - Lopez passa in mezzo al muro di Perugia (11-9)
2° SET - Attacco dalla seconda linea di Semeniuk (11-8 Perugia)
2° SET - Giannelli sbaglia in battura, ma Perugia resta avanti 10-8
2° SET - Mani-out di Ben Tara e Perugia è avanti 8-7
2° SET - Muro di Giannelli! Cancellato Tomita e Perugia avanti 7-6
2° SET - Battuta fuori di Semeniuk e parità a quota 6
2° SET - Giocatona di Brizard, che finta l'alzata e mette a terra il punto del 4-5
2° SET - Mani-out di Semeniuk, Perugia guida 5-3
2° SET - Diagonale superba di Nishida. Perugia ancora avanti 4-3
2° SET - Semeniuk! La difesa di Perugia salva l'impossibile e poi il polacco si inventa il punto del 4-1 Perugia
2° SET - Ben Tara, liberato da Giannelli, non può sbagliare e fissa il 3-1 Perugia
2° SET - Muro di Loser! Argentino implacabile oggi, Perugia avanti 2-0
2° SET - Perugia inizia bene anche il secondo parziale con l'attacco vincente di Semeniuk
Perugia vince il primo set 25-20
1° SET - Servizio out di Tomita, Perugia inizia la finale del Mondiale per Club nel migliore dei modi
1° SET - Osaka dura a morire. Prima Nishida e poi Lopez annullano due match-point (24-20 Perugia)
1° SET - Magia di Giannelli, punto direttamente sul secondo tocco e ora sei set point Perugia sul 24-18
1° SET - Larry bravo contro Solè, Osaka sotto 23-18
1° SET - Peng prima mette a terra il punto e poi sbaglia in battuta. Perugia avanti 23-17
1° SET - Mani-out di Ben Tara, poi gran punto di Tomita (21-16 Perugia)
1° SET - Nishida col pallonetto prova a scuotere i suoi (20-15 Perugia)
1° SET - Ben Tara! Altro muro clamoroso dell'opposto di Perugia su Lopez, un salto solitario ma sufficiente per l'allungo Perugia sul 20-14
1° SET - Doppio muro di Perugia! Prima Plotnytskyi e poi un maestoso Ben Tara si prende la rivincita su Lopez. Timeout Osaka sotto 19-14
1° SET - Loser abbatte Larry, Perugia di nuovo sul +3 (17-14)
1° SET - Grande difesa di Perugia, ma Lopez mura Ben Tara. Buona uscita di Osaka dal timeout, ora sotto 16-14
1° SET - Lopez attacca fuori e Perugia prova a scappare (16-13)
1° SET - Battuta fuori di Peng, Perugia avanti 12-11
1° SET - Finisce il turno al servizio di Lopez. Battuta in rete e Perugia torna avanti 11-10
1° SET - Nishida vale la parità a quota 10. Piegate le mani di Colaci in difesa
1° SET - Lopez si iscrive al match. Schiacciata e poi ace (Osaka accorcia sul 10-9)
1° SET - Giannelli sbaglia al servizio, ma Loser si fa valere a muro e Perugia è ancora avanti 10-7
1° SET - Il muro giapponese rimanda dall'altra parte due attacchi di Ben Tara e uno di Semeniuk. Il quarto è quello giusto e vale il 9-6 Perugia
1° SET - Primo tempo di Brizard per Larry (8-6 Perugia)
1° SET - Mani-out di Larry, imitato però da Plotnytskyi. Perugia guida 8-5
1° SET - Ace di Semeniuk! Perugia vola sul 7-4
1° SET - Piccolo break di Osaka con Tomita e un attacco fuori di Semeniuk (5-4 Perugia)
1° SET - Nishida sblocca Osaka, ma Peng sbaglia poi al servizio (5-2 Perugia)
1° SET - La battuta di Loser mette in crisi la difesa e Semeniuk ne approfitta per il punto del poker (4-1 Perugia)
1° SET - Muro di Solé! Perugia inizia alla grande sul 3-1
1° SET - Tomida non trova il tocco del muro e schiaccia fuori (2-1 Perugia)
1° SET - Perugia ribatte subito con Loser (1-1)
1° SET - Nishida segna il primo punto del match per Osaka!
Il sestetto di Osaka
Partono così i giapponesi: Nishida, Lopez, Peng, Brizard, Tomita, Larry
Il sestetto di Perugia
La squadra italiana parte così: Plotnytskyi, Loser, Ben Tara, Semeniuk, Solè, Giannelli oltre a Colaci libero
Sta per iniziare il match
In corso la presentazione delle due squadre
La finale 3°/4° posto
Vittoria dei polacchi di Zawiercie contro i brasiliani del Volei Renata
L'albo d'oro del Mondiale per Club
Perugia ha già vinto la manifestazione nel 2022 e nel 2023. Salendo a quota 3, sarebbe la terza squadra più vincente di sempre del torneo alle spalle di Trentino e dei brasiliani di Sada (5)
I pericoli di Osaka
I giapponesi possono contare in primis su Antoine Brizard, palleggiatore francese bi-campione olimpico, sulla potenza cubana dello schiacciatore Miguel Angel Lopez, sul centrale cinese Peng e sull'esplosività dell'opposto giapponese Yuji Nishida
Campioni del mondo... bis?
Simone Giannelli e Roberto Russo, dopo essere diventati campioni del mondo a settembre con l'Italia, hanno l'opportunità di bissare col loro club, a coronamento di un anno fantastico
2025 anno d'oro della pallavolo italiana
La Nazionale italiana femminile ha vinto il Mondiale, imitata da quella maschile, aggiungendo anche la Nations League. A livello di club, Perugia ha già alzato la Champions League (Conegliano quella femminile). Ora arriverà la doppietta italiana anche al Mondiale per Club?
Le parole di Antropova a Sky
Dopo l'impresa di una settimana fa con la sua Scandicci, l'azzurra ha raccontato a Sky Sport 24 le sue sensazioni e ha lanciato la sfida per le competizioni future
I risultati di Perugia al Mondiale
Gruppo eliminatorio:
- Perugia-Swehly 3-0 (25-10, 25-14, 25-18)
- Perugia-Osaka 3-2 (23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 23-21)
- Cruzeiro-Perugia 0-3 (19-25, 23-25, 21-15)
Semifinale:
- Perugia-Volei Renata 3-0 (25-16, 25-16, 25-21)
Il precedente nel girone
Perugia e Osaka si sono già incontrati in questa manifestazione, nel girone iniziale. La squadra italiana ha vinto al tie-break sudando le proverbiale sette camicie (23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 23-21)
La semifinale di Osaka
I giapponesi sono arrivati all'ultimo atto con un altro successo agevole, 3-0 (25-17, 25-23, 25-19) contro i polacchi dello Zawiercie
La vittoria in semifinale di Perugia
Giannelli e compagni, nella semifinale giocata ieri, hanno avuto vita facile battendo 3-0 (25-15, 25-16, 25-21) i brasiliani del Volei Renata
Il trionfo di Scandicci una settimana fa
Nell'edizione femminile del torneo disputata una settimana fa, Scandicci ha battuto a sorpresa Conegliano 3-1
