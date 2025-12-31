Offerte Sky
Italvolley, De Gennaro e Michieletto premiati come migliori pallavolisti del 2025

Volley

Monica De Gennaro, una delle trascinatrici dell'Italia femminile al Mondiale di quest'anno, e Alessandro Michieletto, protagonista dell'Italvolley maschile, sono stati eletti come migliori pallavolisti del 2025. Un altro premio che chiude un anno magico per la pallavolo italiana

L'anno dell'Italvolley è stato incredibile con il successo sia nel Mondiale maschile che in quello femminile. E i premi non finiscono qui: Volleyball World, portale collegato alla FIVB (la Federazione Internazionale), ha infatti eletto Monica De Gennaro nel femminile e Alessandro Michieletto nel maschile come migliori pallavolisti del 2025.

De Gennaro miglior giocatrice

Una cosa possiamo dirla: di certo De Gennaro non poteva salutare la nazionale meglio di così. Dopo ben 19 anni in azzurro, considerando il suo esordio nel gennaio 2006 a Roma, 'Moki' ha deciso di lasciare ufficialmente la nazionale di volley per dare spazio "ai nuovi talenti che stanno crescendo". Il libero con la maglia dell'Italia ha vinto la World Cup 2011, Eurovolley 2021, tre Nations League, l'oro olimpico (Parigi 2024) e il Mondiale (2025). E ora anche il premio come miglior giocatrice dell'anno, davanti alla stella del Brasile Gabi e alla sua compagna di squadra Alessia Orro. In top 10, oltre a De Gennaro e Orro, ci sono anche Antropova (6^), Egonu (8^), Danesi (9^) e Sylla (10^), tutte grandi protagoniste della vittoria del Mondiale contro la Turchia dello scorso settembre.

Michieletto vince il premio nel maschile

Anche per l'Italvolley maschile va fatto lo stesso discorso. Un'altra incredibile annata, chiusa con la vittoria del Mondiale in finale contro la sorprendente Bulgaria per 3-1. Un percorso che ha visto tra i grandi protagonisti Alessandro Michieletto, premiato come miglior pallavolista del 2025 dopo esser stato anche l'Mvp della finale di Manila. Il 24enne ha vinto questo premio davanti al bulgaro Aleksandar Nikolov e al connazionale, nonché capitano dell'Italia, Simone Giannelli. Insieme a Michieletto e Giannelli, nella top 10 finale compare anche Fabio Balaso, 7°. 

