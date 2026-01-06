CEV Champions League maschile e femminile su Sky

Con l'anno nuovo torna la Champions League di volley. Martedì i primi a scendere in campo saranno i campioni d'Italia di Trento alle 20 in diretta su Sky Sport Arena e NOW
Su Sky e in streaming su NOW settimana ricca per gli appassionati del volley europeo. Ben 7 le sfide in diretta sui canali di Sky Sport nei prossimi 3 giorni, con altrettante squadre italiane impegnate nelle massime competizioni continentali. Da martedì 6 gennaio c’è in programma la 2^ giornata della fase a gironi di CEV Champions League maschile e femminile (3^ giornata).
Tours-Trento apre la tre giorni di volley
Nel torneo maschile si parte martedì 6 gennaio in diretta alle 20 su Sky Sport Arena e NOW con la sfida Tour VB-Trentino Itas. Si prosegue il giorno dopo, mercoledì 7 gennaio, con un doppio incontro. Alle 19.30 su Sky Sport Max e NOW Guaguas Las Palmas-Sir Sicoma Monini Perugia; alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW Volley Haasrode Leuven-Cucine Lube Civitanova.
Per il femminile in campo Milano, Conegliano, Scandicci e Novara
Per la Champions Femminile mercoledì 7 gennaio alle 17.30 su Sky Sport Arena e NOW la sfida tra Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano. Stesso giorno, mercoledì 7 gennaio, alle 18 su Sky Sport Uno e NOW LKS Commercecon Lodz-A.Carraro Prosecco DOC Conegliano. Il giorno dopo le ultime due sfide: giovedì 8 gennaio alle 20 su Sky Sport Arena e NOW Savino Del Bene Scandicci-Vakifbank Istanbul, mentre alle 21 su Sky Sport Max e NOW Benfica Lisbona-Igor Gorgonzola Novara. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.
La programmazione su Sky e NOW
CEV CHAMPIONS MASCHILE
- Martedì 6 gennaio alle 20 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Tour VB-Trentino Itas (telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi)
- Mercoledì 7 gennaio alle 19.30 in diretta su Sky Sport Max e NOW: Guaguas Las Palmas-Sir Sicoma Monini Perugia (telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi)
- Mercoledì 7 gennaio alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Volley Haasrode Leuven-Cucine Lube Civitanova (telecronaca di Giovanni Cristiano)
CEV CHAMPIONS FEMMINILE
- Mercoledì 7 alle 17.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Eczacibasi Istanbul-Numia Vero Volley Milano (telecronaca di Roberto Prini e Rachele Sangiuliano)
- Mercoledì 7 alle 18 in diretta su Sky Sport Uno e NOW: LKS Commercecon Lodz-A.Carraro Prosecco DOC Conegliano (telecronaca di Rudy Palermo)
- Giovedì 8 alle 20 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Savino Del Bene Scandicci-Vakifbank Istanbul (telecronaca di Stefano Locatelli e Francesca Piccinini)
- Giovedì 8 alle 21 in diretta su Sky Sport Max e NOW: Benfica Lisbona-Igor Gorgonzola Novara (telecronaca di Giovanni Cristiano)