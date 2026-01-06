CEV Champions League maschile e femminile su Sky

Nel torneo maschile si parte martedì 6 gennaio in diretta alle 20 su Sky Sport Arena e NOW con la sfida Tour VB-Trentino Itas . Si prosegue il giorno dopo, mercoledì 7 gennaio , con un doppio incontro. Alle 19.30 su Sky Sport Max e NOW Guaguas Las Palmas-Sir Sicoma Monini Perugia ; alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW Volley Haasrode Leuven-Cucine Lube Civitanova .

Per il femminile in campo Milano, Conegliano, Scandicci e Novara

Per la Champions Femminile mercoledì 7 gennaio alle 17.30 su Sky Sport Arena e NOW la sfida tra Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano. Stesso giorno, mercoledì 7 gennaio, alle 18 su Sky Sport Uno e NOW LKS Commercecon Lodz-A.Carraro Prosecco DOC Conegliano. Il giorno dopo le ultime due sfide: giovedì 8 gennaio alle 20 su Sky Sport Arena e NOW Savino Del Bene Scandicci-Vakifbank Istanbul, mentre alle 21 su Sky Sport Max e NOW Benfica Lisbona-Igor Gorgonzola Novara. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.