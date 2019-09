Buona anche la terza, ma non perfetta. L'Italia batte la Romania per 3-1 (15-25, 14-25, 25-23, 14-25) e proseguono a punteggio pieno nel girone A di questo Europeo di volley maschile. Ottima la prestazione di capitan Ivan Zaytsev autore di 27 punti in totale. Buono l'apporto di Gabriele Nelli dal servizio soprattutto nei primi due set. Peccato per gli azzurri aver concesso il terzo parziale agli avversari: un set in cui la Romania è sempre rimasta davanti anche se Chicco Blengini e i suoi ragazzi hanno a lungo recriminato per un grave errore arbitrale proprio nei punti decisivi. Adesso, con 9 punti in classifica e un parziale di 9 set vinti e 2 persi, l'Italia avrà un giorno di riposo prima del match di martedì 17 contro la Bulgaria. Mercoledì, invece, l'ultimo incontro di questo girone contro i padroni di casa della Francia.

I risultati e il calendario dell'Italia

Portogallo-ITALIA 0-3 (21-25, 10-25, 22-25)

ITALIA-Grecia 3-1 (17-25, 25-23, 25-19, 25-18)

Romania-ITALIA 1-3 (15-25, 14-25, 25-23, 14-25)

ITALIA-Bulgaria, martedì 17 settembre ore 19.30 (Montpellier)

Francia-ITALIA, mercoledì 18 settembre ore 20.30 (Montpellier)

La classifica del girone A

Italia e Bulgaria 9 punti, Francia 6, Romania, Grecia e Portogallo 0.