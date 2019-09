Italia di nuovo in campo a 24 ore dalla vittoria con il Portogallo: per i ragazzi di Blengini l'ostacolo è la Grecia, altra formazione non irresistibile ma test importante in vista dei big match con Bulgaria e Francia. Gli azzurri perdono a sorpresa il 1° set, ma rimontano (17-25, 25-23, 25-19). Segui in diretta l'incontro sul nostro liveblog

