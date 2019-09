Quarta vittoria in altrettante partite per l'Italia di Blengini in questo Europeo. Dopo aver battuto Portogallo, Grecia e Romania, Zaytsev e compagni si impongono anche contro un avversario di livello come la Bulgaria. Con i parziali di 22-25, 25-23, 25-21, 25-17 gli azzurri rimontano il team di Silvano Prandi. Un primo set davvero sottotono per l'Italia che però ha saputo reagire ritrovando velocità e precisione in ricezione. Oltre al solito Ivan Zaytsev, autore di 21 punti con un pazzesco 73% in attacco, da sottolineare la prova di Matteo Piano: per il centrale astigiano sono sette i muri punto e sei gli attacchi vincenti. Buona la partita, anche se con un vistoso calo nel finale, anche del bulgaro Tsvetan Sokolov, spauracchio azzurro alla vigilia. Con gli ottavi di finale già in tasca, gli azzurri giocheranno adesso contro la Francia per stabilire chi vincerà questo girone A di Montpellier. Entrambe le squadre arrivano infatti a punteggio pieno a 12 punti.

I risultati e il calendario dell'Italia

Portogallo-ITALIA 0-3 (21-25, 10-25, 22-25)

ITALIA-Grecia 3-1 (17-25, 25-23, 25-19, 25-18)

Romania-ITALIA 1-3 (15-25, 14-25, 25-23, 14-25)

ITALIA-Bulgaria 3-1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-17)

Francia-ITALIA, mercoledì 18 settembre ore 20.30 (Montpellier)

La classifica del girone A

Francia e Italia 12 punti, Bulgaria 9, Grecia e Portogallo 3, Romania 0.