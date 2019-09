Dopo quattro vittorie consecutive, arriva la prima sconfitta (indolore) per l'Italia in questo Europeo di volley maschile. A battere Blengini e i suoi con il risultato di 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-22 i parziali) sono i padroni di casa della Francia che chiude il girone A in testa e a punteggio pieno. Un match giocato bene da Zaytsev e compagni che non hanno però saputo concretizzare i vantaggi nel primo e nel terzo set. Gli azzurri arrivano dunque secondi in questo gruppo A e affronteranno la Turchia agli ottavi di finale che si giocheranno domenica 22 settembre alle 17 a Nantes. I turchi, stessi avversari agli ottavi dell'Italia nell'ultimo Europeo, si sono classificati terzi nel girone C che s'è giocato in Slovenia. Dovesse l'Italia passare il turno, potrebbe incontrare ai quarti di finale proprio la Francia, nettamente favorita nell'ottavo contro la Finlandia.

Il girone dell'Italia

Portogallo-ITALIA 0-3 (21-25, 10-25, 22-25)

ITALIA-Grecia 3-1 (17-25, 25-23, 25-19, 25-18)

Romania-ITALIA 1-3 (15-25, 14-25, 25-23, 14-25)

ITALIA-Bulgaria 3-1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-17)

Francia-ITALIA 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-22)

La classifica del girone A

Francia 15 punti, Italia 12, Bulgaria 9, Grecia, Portogallo e Romania 3