Parte bene l'avventura di Conegliano nel Mondiale per Club di Shaoxing: le ragazze di coach Santarelli hanno battuto 3-1 le turche dell’Eczacibasi Istanbul grazie ai 29 punti di una scatenata Egonu. Novara-Tianjin Bohai in diretta dalle 13 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

La Imoco Volley Conegliano ha battuto 3-1 le turche dell’Eczacibasi Istanbul nel 1° match della Pool A del Mondiale di volley per Club, che si disputa a Shaoxing, in Cina (diretta Sky Sport). Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono imposte con i parziali di 25-20, 25-22, 22-25, 25-21, partendo così con il piede giusto nella competizione iridata. Joanna Wolosz è stata nominata MVP del match, mentre Paola Egonu (29 punti) è stata la top scorer. In doppia cifra anche Sylla (14) e Hill (13). Conegliano torna in campo per la seconda giornata mercoledì alle 13 contro le cinesi del Guangdong Evergrande.