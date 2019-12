Volley, mondiale per club: Imoco Conegliano campione! Eczacibasi Istanbul ko in finale

Trionfo per Conegliano: il club veneto ha vinto il Mondiale per club di volley femminile battendo in 4 set le turche dell'Eczacibasi. Una bella rimonta dopo lo svantaggio iniziale (il primo set perso 22-25). Grande protagonista Paola Egonu, che ha messo a segno 33 punti rivelandosi decisiva nei set vinti (25-14, 25-19, 25-21). Nella finale 3-4° posto, invece, Novara ha perso con il VakifBank chiudendo al quarto posto.