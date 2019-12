Igor Gorgonzola Novara chiude al quarto posto il Mondiale per club donne a in corso Shaoxing, in Cina. Nella finalina per il terzo posto, le piemontesi sono state superate dalla squadra turca del Vakifbank Istanbul 3-0 (26-24 25-23 25-21). Alle 13 italiane la finale tra le campionesse d'Italia di Conegliano e l'Eczacibasi Istanbul.