Coppa Italia Volley alla Lube Civitanova: Sir Safety Perugia ko 3-2

La Lube Civitanova ha vinto la Coppa Italia di pallavolo battendo in finale la Sir Safety Perugia per 3-2 (21-25; 25-23; 25-23; 34-36; 15-10) all'Unipol Arena di Bologna. Partita intensa, bella, con scambi mozzafiato in quella che, essendo durata quasi tre ore (174 minuti) è diventata la partita di pallavolo più lunga in Italia da quando è in vigore il rally point system. Per Civitanova, che è campione d'Italia, d'Europa e del mondo in carica, è la sesta vittoria nella seconda competizione nazionale. Per descrivere al meglio una finale fantastica, basterebbe ripartire dal quarto set finito 34-36. Le emozioni si sono susseguite fino alla fine con la Lube che, sul 24-22 non è riuscita a chiudere il match. Poi tutto e il contrario di tutto fino a che Leon non porta il match al quinto set. Civitanova, però, non si è arresa e ha chiuso 15-10. Prima della festa finale.