Come annunciato sui social, il 28enne centrale di Piacenza e dell'Italvolley è stato operato per un tumore a un testicolo e l'intervento è perfettamente riuscito. Ne ha parlato lo stesso Galassi attraverso un video: "Per fortuna è stato preso in tempo, la prevenzione è importante. Ora dovrò fare analisi e controlli per valutare i tempi di recupero, ma prometto che tornerò in campo il prima possibile"

"Torno presto, promesso"

"Ciao a tutti, è un video difficile da fare ma credo ci sia una cosa che devo dirvi ed è giusto che voi la sappiate da me. In primis voglio ringraziare la società di Piacenza, lo staff e i miei compagni per la riservatezza che sono riusciti a mantenere in questo mese. Però credo che sia ora di dirvelo: ho un tumore e precisamente un tumore al testicolo. Nei giorni scorsi sono stato sottoposto a intervento chirurgico e adesso dovrò fare delle analisi e dei controlli per capire effettivamente quanto saranno i tempi di recupero. Ovviamente speriamo siano i più brevi possibili per tornare a fare il prima possibile quello che amo e quindi giocare a pallavolo. Per fortuna tutto questo è stato preso in tempo grazie alla prevenzione e ai controlli. Quindi ragazzi, la prevenzione è importante: se qualcuno farà un controllo dopo questo video, per me sarà una vittoria più importante che sul campo. Trascorrerò questo periodo di convalescenza a casa con Laura, Rey e Leonardo che sono fonte di amore inesauribile e vi prometto che tornerò il prima possibile sui campi. Ciao a tutti".