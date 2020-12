Conegliano e Lube esordio ok. Oggi ancora in campo

A un anno esatto dal doppio trionfo mondiale, Conegliano e Civitanova tornano a brillare vincendo all’esordio in Champions League. Oggi di nuovo in campo: alle ore 17.30 VB Nantes-A. Carraro Imoco Conegliano, live su Sky Sport Collection. Alle ore 20.30 Tours VB-Cucine Lube Civitanova su Sky Sport Arena

La Lube aveva l’avversario più difficile, l’altra superpotenza del nostro campionato: Perugia. Un derby uscito dai confini italiani fino alla bolla francese di Tours che non ha deluso le attese. Spettacolo assicurato per quasi 2 ore e vittoria al fotofinish dei marchigiani per 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-23). Una faccenda tutta cubana, coi 20 punti di Wilfredo Leon da una parte e i 22 di Yoandi Leal, incluso quello decisivo, che ha chiuso la partita e consegnato alla Lube la vetta momentanea della classica della Pool B. La squadra di De Giorgi è stata più cinica nei momenti decisivi e probabilmente ha sfruttato la condizione non ancora ottimale dei ragazzi di Perugia colpiti duramente dal covid. Il capitano Atanasievic ne è forse il simbolo, sembrava aver le pile cariche e invece è durato solo un set. Poche ore di riposo e poi i marchigiani saranno di nuovo in campo con i padroni di casa del Tours.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar, Marchisio n.e., Juantorena 13, Balaso (L), Leal 20, Rychlicki 13, Diamantini n.e., De Cecco, Anzani 8, Falaschi n.e., Hadrava, Yant. All. De Giorgi.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Piccinelli n.e., Ricci 4, Vernon-Evans 2, Travica 1, Ter Horst 14, Sossenheimer, Biglino n.e., Leon 20, Zimmerman, Solé 9, Colaci (L), Atanasijevic 2, Plotnytskyi 14. All. Heynen.

ARBITRI: Simonovic – Kovar.

PARZIALI: 25-22 (29’), 22-25 (31’), 25-20 (28’), 25-23 (30’).